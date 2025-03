Kot so pri Ifabu zapisali na svoji spletni strani, so sprejeli tudi tako imenovane smernice "captain only" oziroma samo kapetan, po katerih bosta na tekmah lahko s sodnikom govorila zgolj kapetana obeh ekip. Cilj tega je poenostaviti komunikacijo, ogniti se zmedi v kritičnih trenutkih obračunov in povečati poštenost ter medsebojno spoštovanje. S tem si želijo tudi zmanjšati prekinitve samega toka tekme.

Potrdili so tudi nekaj amandmajev k pravilom. Med pomembnejšimi je to, da ob prekinitvi igre, ko žoge ni v kazenskem prostoru, sodnik spusti žogo ekipi, ki je imela ali bi imela posest žoge, če je to popolnoma jasno sodniku. V nasprotnem primeru žogo spusti ekipi, ki se je je nazadnje dotaknila.

Prav tako so potrdili nadaljnje testiranje kamer, ki jih nosijo sodniki in s katerimi želijo pomagati pri treningih in izobraževanju. Ifab podpira Mednarodno nogometno zvezo Fifo pri razvoju kakovosti in varnosti ob nošenju teh kamer, med drugim je Fifa potrdila, da bodo kamere uporabljali na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu. Te kamere bodo še naprej testirali tudi na tekmah mlajših ravni v Angliji.

Foto: Guliverimage

Glede Vara so pojasnili, da imajo delivci pravice zdaj možnost javno pojasniti odločitev po pogledu posnetkov, želijo si najti tudi ustrezna tekmovanja za testiranje dodatnih pravil pri prepovedanem položaju, Fifa pa je Ifab seznanila s testiranjem sodniške video podpore FVS. Gre za sistem, ki je oblikovan tako, da je cenejši in dostopnejši za nacionalne nogometne zveze, ki si ne morejo privoščiti dragega Vara.

FVS namreč nima specializiranih videosodnikov, namesto tega so trenerji tisti, ki zahtevajo pregled posnetka s tem, da četrtemu sodniku pokažejo zeleni karton. Vsak trener, ki bi menil, da se je zgodila očitna napaka, bi imel največ dve takšni zahtevi na tekmo. Fifa je to že preizkusila na ženskih svetovnih prvenstvih do 20 in 17 let, skupaj z Ifabom pa so se odločili nadaljevati testiranja na več tekmovanjih.

Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2025, a jih bodo nekje že prej uveljavili, veljala bodo tudi že na klubskem svetovnem prvenstvu, ki se bo začelo 14. junija.