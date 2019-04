Nogometa, kot smo ga poznali, je konec

Prvega junija bo nogomet vstopil v novo obdobje, po katerem bo dogajanje na tekmah drugačno od tistega, kakršnega smo bili vajeni do zdaj. Mednarodni odbor za nogometna pravila (IFAB) je v želji, da bi naredil nogomet še bolj zanimiv, všečen, pregleden in pravičen, spremenil nekatera pravila nogometne igre. Predstavljamo nekaj najbolj zanimivih, izstopa zlasti novo pravilo o igranju z roko v kazenskem prostoru.

Nogomet bo kopice novosti deležen ravno na dan, ko se bo v finalu lige prvakov v Madridu iskal novi evropski prvak. V boju za lovoriko so še Ajax, Barcelona, Liverpool in Tottenham. Ker bo to sklepno dejanje sezone 2018/19 prvega junija na spektaklu na Wandi Metropolitanu, še ne bodo v veljavi nova pravila. Bodo pa z začetkom junija že začela veljati v nekaterih tekmovanjih, ki so se začela pred poletnim časom, denimo v številnih ligah v Skandinaviji. Do začetka lig v sezoni 2019/20 bodo morala nova pravila veljati že povsod, kjer se igra nogomet pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Predloge predstavila Collina in Boban

Pierluigi Collina je svoj čas spadal med najboljše in najbolj vplivne nogometne sodnike na svetu. Foto: Reuters V ligi prvakov bodo tako novosti ugledale luč sveta v prihodnji sezoni, ki se bo za slovenske klube začela že sredi poletja, ko se bodo začele kvalifikacijske tekme. Podobno velja za slovenska klubska tekmovanja, na katerih bodo morali sodniki, igralci in vsi preostali, brez katerih si ne gre zamisliti nogometnih tekem, čim prej osvojiti nova pravila, s tem pa tudi preprečiti nesoglasja ali zmedo.

Novosti na področju pravil nogometne igre predstavljajo posledico dolgoletnih raziskav, analiz in predlogov, ki sta jih drugega marca na 133. rednem srečanju Mednarodnega odbora za nogometna pravila (IFAB) v Aberdeenu na Škotskem v imenu Fife predstavila nekdanji sodnik Pierluigi Collina in nekdanji nogometni as Zvonimir Boban. Hrvat tesno sodeluje s predsednikom svetovne krovne nogometne zveze Giannijem Infantinom, IFAB pa je ugodil večini predlogov in jih za sestavni del nogometne igre, ki bo stopil v veljavo prvega junija, potrdil kar nekaj.

Igranje z roko se ne splača

V prihodnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije bo vsako igranje roke v kazenskem prostoru nad višino rame kaznovano s strelom z bele točke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Največ prahu, zlasti pa negodovanja nogometašev, neposredno vpletenih v tovrstne primere, bi lahko po začetku junija dvignila odločitev, kako bo sodnik moral kaznovati prav vsako igranje z roko, ki bi pozneje privedlo do zadetka. Še vsakič, ko bo žoga našla pot do mreže po stiku z roko, bo sodnik razveljavil zadetek. Pri tem mu bo vseeno, ali je šlo za namerno ali nenamerno igranje z roko. Zadetka ne bo. Od prvega junija naprej bo torej veljalo, da žoga na poti do mreže nikakor ne sme zadeti v roko nogometaša, ki sodeluje v napadalni akciji. Vsako takšno igranje z roko bo kaznovano.

Glede igranja roke v kazenskem prostoru, kar se tiče ekipe, ki se brani, je bila v Aberdeenu sprejeta zelo pomembna novost. Sodniki bodo vsakič, ko bo nogometaš ekipe, ki se brani, igral z roko, pri tem pa jo imel toliko dvignjeno v zrak, da bo višje od višine ramena, pokazali na belo točko. Igranje z dvignjeno roko, ne glede na to, ali je bilo namerno ali nenamerno, bo torej razlog za najstrožjo kazen. Igralci bodo po novem dvakrat ali še večkrat premislili, ali bodo še naprej dvigovali roke v zrak, ko bo v njihovem kazenskem prostoru potekal nevaren napad tekmeca.

Tudi trener bo lahko prejel karton

Sodniki ne bodo več zgolj pošiljali trenerjev na tribune, ampak jim bodo pokazali kartone. Trener Domžal Simon Rožman je bil na primer v tej sezoni izključen že dvakrat. Foto: Mario Horvat/Sportida Sprejeta nova pravila prinašajo ogromno novost tudi na področju kaznovanja igralcev, trenerjev in njegovih sodelavcev. Če bo sodnik med srečanjem ocenil, da so si udeleženci tekme, zbrani na klopi z rezervnimi igralci, na kakršenkoli način dovolili preveč, jim bo pokazal rumeni ali pa rdeči karton.

Največkrat bo v ospredju nezadovoljstvo, izraženo z grdimi besedami in žalitvami, naperjenim proti sodnikom ali nespoštovanju tekmeca. Če delivci pravice ne bodo povsem prepričani, kateri član strokovnega vodstva ali skupine rezervnih igralcev se je nešportno vedel in bo to težko dokazati, bo moral odgovornost prevzeti prvi trener ekipe, ki je odgovoren za dogajanje na klopi, in (s)prejeti kazen.

Zavlačevanju ob menjavah odklenkalo

V želji, da zlasti v zadnjih minutah pri menjavah igralcev ne bi prihajalo do zapletov, ko nekateri udeleženci srečanja parajo živce tekmecem s prepočasno hojo z igrišča, je IFAB potrdil spremembo. Po novem, vse od prvega junija dalje, bo v veljavi pravilo, da mora nogometaš, ki bo opravil napovedano menjavo, zapustiti igralni prostor na najbližjem mestu, kjer lahko odide z zelenice. Kateremkoli, ki to omogoča. Kdor tega ne bo storil, bo kaznovan.

Izjema so le primeri, če sodnik izrecno dovoli igralcu, da odide z igrišča po starem pravilu, proti svoji klopi. Zlasti, če je ogrožena njegova varnost s strani navijačev. Odbor je mnenja, da se bo nogometna igra s takšnimi novimi pravili izognila namernemu zavlačevanju in negodovanju navijačev ekipe, ki zaostaja po rezultatu. To je pogost pojav na nogometnih tekmah zlasti pri menjavah igralcev ob njihovem skrajno počasnem odhodu z igrišča.

Je odklenkalo prizorom, ko igralec pred menjavo počasi odhaja z igrišča in prejema stoječe ovacije? Foto: Reuters

Se pa poraja vprašanje, ali je s tem napočil konec navadi, ko trener najboljšemu igralcu, ki blesti na tekmi, nameni posebno čast in ga zamenja v izdihljajih srečanja, s tem pa mu ponudi priložnosti, da ga občinstvo ob počasnem odhodu z igrišča pozdravi s stoječimi ovacijami.

Zanimivo je tudi, da se igra v primeru, če nogometaš zavrača menjavo in odhod z igrišča, nadaljuje.

V živem zidu le igralci ene ekipe

Soigralci izvajalca prostih strelov ne bodo mogli biti več prisotni v živem zidu. Foto: Reuters Pomembna novost se obeta tudi na področju prostih strelov. Zanimivo bo videti že poletno izvedbo južnoameriškega prvenstva, enega reprezentančnih vrhuncev leta, na katerem ne bo manjkalo izjemnih izvajalcev prostih strelov.

Po novem bodo imeli nekoliko lažje delo, saj bo moral biti živi zid sestavljen izključno iz njegovih tekmecev na igrišču. Obdobja, ko so se lahko v živem zidu gnetli tudi soigralci izvajalca prostih strelov, bo kmalu konec. Zdaj bo moral vsak tekmec stati vsaj meter proč od živega zidu.

Med izvajanjem najstrožje kazni bo moral vratar nujno vsaj z eno nogo stati na golovi črti. Če bo hotel izvajati enajstmetrovko igralec, ki je trenutno poškodovan, bo moral sodnik omenjenemu nogometašu dovoliti poseg klubskega zdravnika, po njem pa bo lahko izvedel najstrožjo kazen.

Nič več naključnih sodniških "daril"

Sodnik bo imel po novem pravico, da ustavi akcijo, v kateri si je ena izmed ekip po tem, ko se je žoga odbila od njega in spremenila smer, ustvarila priložnost ali pa prednost. Foto: Reuters Sodniki so nenamerno prekrižali načrte že marsikateri ekipi. Če se je žoga med igro nenamerno odbila od njih, nato pa končala v mreži, omogočila veliko priložnost ali pač pristala v posesti tekmeca, je lahko ekipa, ki je po takšnem scenariju dosegla zadetek, priznala, kako je sreča njen zaveznik. V prihodnje pa ne bo več nenadejanih sodniških "daril", saj bodo lahko delivci pravice takšen napad ustavili in vrnili žogo ekipi, ki je imela pred tem v posesti žogo.

Ko je vratar v svojem kazenskem prostoru izvajal gol-avt, se je lahko tekmec dotaknil žoge šele izven 16-metrskega prostora. Podobno je bilo tudi takrat, ko je nogometaš izvajal prosti strel v svojem kazenskem prostoru. Takšnemu pravilu bo odklenkalo, saj bodo tekmeci po novem lahko zaigrali z žogo tudi v kazenskem prostoru, če bodo prišli do nje. Proti njej se lahko zapodijo takoj po tem, ko se jo bo pri izvajanju gol-avta oziroma prostega strela dotaknil njihov tekmec.

Kar se tiče čuvajev mreže, je sprejeta tudi odločitev, da po novem ni več možno doseči zadetka, v katerem bi nasprotni vratar vrgel žogo in tako premagal tekmeca.