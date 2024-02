Nogometašice Španije so zmagovalke prve izvedbe lige narodov. V finalu v Sevilli so premagale Francijo z 2:0 (1:0).

Za Španijo, ki je lani avgusta osvojila naslov svetovnih prvakinj, sta zadeli Aitana Bonmati (32.), dobitnica zlate žoge 2023 in igralka preteklega leta po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ter Mariona Caldentey (53.).

Za Španke je to prva zmaga nad Francijo v štirinajstih dvobojih. Deset prejšnjih so izgubile, tri pa igrale neodločeno. Španija je po zmagi na svetovnem prvenstvu avgusta na Novi Zelandiji in Avstraliji prva reprezentanca na lestvici Fifa, Francija, ki je bila svetovna prvakinja 2019 (lani je izpadla že v četrtfinalu), pa tretja.

Nagrado MVP finala je z rok predsednika Uefa Aleksandra Čeferina prejela Aitana Bonmati. Foto: Reuters Nagrado MVP finala je z rok predsednika Uefa Aleksandra Čeferina prejela Aitana Bonmati, sicer igralka Barcelone. "Zasluženo smo prišle do novega naslova. Zmago bi lahko zapečatile že v prvem polčasu, vendar smo bile premalo natančne. Ta ekipa je znova dokazala, da nima omejitev. Naš naslednji izziv so olimpijske igre v Parizu," je dejala Bonmati.

Prva izvedbe lige narodov za ženske je imela na koncu nekaj črnih madežev. Tekmovanje bi se moralo končati z zaključnim turnirjem na Nizozemskem, vendar je bil finale odigran na stadionu Cartuja v Sevilli pred 57.619 gledalci, hkrati pa je bilo tekmo za naslov možno spremljati le na peščici televizijskih postaj.

Foto: Guliverimage

Danes je v Heerenveenu še tekma med Nizozemsko in Nemčijo za tretje mesto v ligi narodov. Zmagovalke si bodo zagotovile mesto na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu.

Na olimpijskih igrah bodo nastopile tudi Španke, Francozinje kot gostiteljice, Američanke, Brazilke, Kolumbijke, Kanadčanke in predstavnice Nove Zelandije.

Islandke ostale v ligi A

Danes in v torek so bile odigrane tudi tekme za obstanek oziroma napredovanje. Vse reprezentance iz višjih lig so zadržale svoja mesta. Najbolj razburljivo je bilo med Islandijo in Srbijo, kjer so igralke iz dežela ognja in ledu ostale v ligi A s skupnim izidom 3:2.

Poleg Islandk so mesto v ligi A zadržale Belgija, ki je bila skupno z 10:2 boljša od Madžarske, Norveška, ki je nadigrala Hrvaško (8:0), ter Švedska, ki ni imela težav z BiH (10:0).

Podobno prepričljive so bile tudi tretjeuvrščene ekipe v ligi B, ki so se merile z drugimi najboljšimi selekcijami v ligi C. Severna Irska je premagala Črno goro (3:1), Slovaška Latvijo (9:0), Ukrajina pa Bolgarijo (7:0).

Slovenke so v ligi B zasedle tretje mesto. V skupini s Češko, BiH in Belorusijo so zbrale šest točk za eno zmago, tri remije in dva poraza. To je bil najslabši izkupiček med tretjeuvrščenimi zasedbami B lige narodov, zaradi česar so varovanke Saše Kolmana izpadle v najnižji rang tekmovanja.