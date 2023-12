Slovenke po porazu nazadovale v ligo C

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v zadnjem, šestem krogu lige narodov v skupini B4 v Pardubicah izgubila s Češko z 0:4 (0:2). S porazom so Slovenke nazadovale v ligo C.

Izbranke Saše Kolmana so v ligi narodov doživele še drugi poraz. Čehinje so potrdile prvo mesto v skupini z zanesljivo zmago in se prebile v ligo A, medtem ko so Slovenke kot najslabše tretjeuvrščene v ligi B izpadle v ligo C.

Čehinje so povedle v 12. minuti, ko je Kamila Dubcova zadela za 1:0. Svoje priložnosti so imele tudi Slovenke, vendar so bile gostiteljice blizu drugemu zadetku v 28. minuti, ko je Michaela Khyrova zadela okvir vrat. Dve minuti zatem so domačinke podvojile prednost, med strelke se je vpisala Franny Černa.

V drugem polčasu so domačinke le še potrdile zmago, potem ko sta zadeli Andrea Staškova in Khyrova v 59. in 69. minuti.

V ligi B je bilo skupaj v štirih skupinah 16 ekip. Zmagovalke skupin so napredovale v ligo A, to so ob Češki še Irska, Finska in Poljska.

Madžarska, Hrvaška, Srbija in BiH bodo kot drugouvrščene igrale v dodatnih kvalifikacijah za preboj v višji rang tekmovanja s tretjeuvrščenimi iz lige A.

Najboljše tretjeuvrščene iz lige B, Slovaška, Severna Irska in Ukrajina, bodo igrale za obstanek s tremi najboljšimi drugouvrščenimi iz lige C.