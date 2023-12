Kuštrinova zadela dvakrat, Slovenija ima prvo zmago

Ko se je zdelo, da bodo slovenske igralke znova kaznovane za neučinkovitost pred vrati tekmic, je Zala Kuštrin z dvema zadetkoma v zadnjem delu dvoboja poskrbela za preobrat in prvi komplet točk v drugem rangu lige narodov. Na lestvici to pomeni, da so Slovenke zdaj pri šestih točkah in so vsaj za zdaj v boljšem položaju za obstanek v tem rangu lige narodov. Dvoboj med Belorusijo in Češko je bil tik pred začetkom prestavljen zaradi neustreznega igrišča v madžarskem Györu, kjer domače tekme igra Belorusija.

Foto: www.alesfevzer.com Varovanke Saše Kolmana so imele v v prvih 15 minutah številne priložnosti. Kuštrinova je iz zahtevnega položaja z desne strani zadela vratnico, ista igralka pa je v 15. minuti slabo sprožila iz neposredne bližine, podobno kot Mateja Zver nekaj minut prej z leve. Predstavnice BiH so v 19. minuti zadele iz prvega nevarnega položaja. V kazenskem prostoru je žogo slabo ustavila oziroma izbila Sara Gradišek, odbito žogo pa je za hrbet Zale Meršnik poslala Maja Jelčić. Slovenke so v 27. minuti znova izigrale obrambo tekmic, a je Kuštrinova žogo poslala daleč prek vrat. Zverova je v 33. minuti s škarjicami prav tako zgrešila cilj.

V 59. minuti je sledila nova zapravljena priložnost Kuštrinove. Po lepi podaji Zverove v osrčje kazenskega prostora je bila povsem sama, a je slabo streljala in zadela Jeleno Gvozderac v vratih BiH. Tudi odbito žogo je Lara Prašnikar poslala naravnost v roke vratarke tekmic. Nato je Kaja Korošec v 68. minuti po podaji iz kota oplazila prečko. Enosmerni promet proti vratom gostij se je nadaljeval, sadove pa obrodil v 74. minuti, ko je po podaji Mateje Zver z nekaj sreče le zadela Zala Kuštrin.

Napadalka Bologne je dobri dve minuti pozneje prodrla po desni strani ter mimo dveh branilk in pod nogami bosanske vratarke zadela za 2:1. Tudi v zadnjih 15 minutah so prevladovale Slovenke, o čemer je pričalo tudi razmerje v strelih proti vratom (17:3). Zadnjega slovenskega je sprožila Dominika Čonč in izzvala še eno obrambo vratarke BiH.

Liga narodov, skupina B4:



Slovenija : Bosna in Hercegovina 2:1 (0:1)

20.00 Belorusija - Češka



Lestvica:

1. BiH 8 točk

2. Češka 7

3. Slovenija 6

4. Belorusija 2