Uefa potrdila: liga prvakov, kot je še ni bilo

Pri Uefi so ob potrditvi sprememb za razumevanje sprememb tekmovanja predstavili tudi poseben videoposnetek. Kot je že znano, bo tekmovanje potekalo po t. i. švicarskem modelu, z enotno lestvico in razvrščenostjo ekip glede na trenutni in zgodovinski uspeh. Po novem bo vsaka ekipa v prvi fazi tekmovanja odigrala osem tekem, vendar ne s štirimi doma in v gosteh, temveč z osmimi različnimi ekipami. Tekmece bodo izbrali na podlagi štirih jakostnih skupin, vsaka ekipa pa bo iz vsakega dobila po dva tekmeca. Vsaka ekipa bo štiri tekme odigrala doma, štiri pa v gosteh, od tega pa se bo z vsakim tekmecem pomerila le enkrat.

Ekipe, ki se bodo uvrstile na mesta od prvega do osmega, se bodo neposredno uvrstile v osmino finala tekmovanja. Ekipe, ki bodo po rednem delu na lestvici osvojile mesta od 9. do 24., pa bodo igrale play-off za boj za uvrstitev v osmino finala.

V izločilnem delu lige prvakov bosta tako kot doslej na sporedu dve tekmi, doma in v gosteh, in ena tekma v finalu tekmovanja.

Najmočnejše štiri evropske lige, Anglija, Španija, Nemčija in Italija, bodo v prenovljeni ligi prvakov imele zagotovljena štiri mesta, Francija pa po novem tri. Ob tem bosta prvaka lige prvakov in evropske lige neposredno uvrščena v razširjeno tekmovanje, s čimer bosta sproščeni še dve mesti v domačih tekmovanjih obeh prvakov.

Finale prihodnje sezone lige prvakov bo 31. maja 2025 v Münchnu.

