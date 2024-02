Bo šok injekcija Napoliju pomagala pri obračunu z Barcelono?

Italijanski nogometni prvak Napoli se je 48 ur pred obračunom proti Barceloni v ligi prvakov razšel s trenerjem Walterjem Mazzarrijem in ga zamenjal s selektorjem Slovaške Francescom Calzono, je potrdil lastnik kluba izpod Vezuva Aurelio De Laurentiis. "Pozdravljamo Calzono in pomagali mu bomo na vse načine, saj bo zelo zapleteno pripraviti ekipo le dan pred tako pomembno tekmo, kot bo prihajajoča proti Barceloni," se zaveda De Laurentiis.

Francesco Calzona, ki je pri Napoliju deloval kot pomočnik trenerja med letoma 2015 in 2018 ter kot tehnični trener med 2021 in 2022, bo zamenjal 62-letnega Valterja Mazzarrija. Ta je Napoli prevzel 14. novembra in ga vodil na 17 tekmah. Pred tem je sezono na klopi italijanskega prvaka začel Francoz Rudi Garcia, ta pa je šampionsko moštvo prevzel od Luciana Spallettija, ki je postal selektor Italije.

Mazzarri je na 17 tekmah dosegel šest zmag in tri neodločene izide, kar je predsednika kluba Aurelia De Laurentiisa prisililo v menjavo tik pred obračunom osmine finala lige prvakov proti Barceloni, poroča Ansa.

Calzona bo po pisanju Sky Italy vsaj do konca sezone prevzel Napoli, hkrati pa bo opravljal tudi selektorsko vlogo na klopi Slovaške. Z njo se je 55-letni Italijan uvrstil na evropsko prvenstvo. Tam bo Slovaška igrala v skupini E z Romunijo, Belgijo in zmagovalcem dodatnih kvalifikacij B-lige narodov.

