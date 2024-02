Kamara po poškodbi najverjetneje brez EP

Zvezni igralec francoske nogometne reprezentance in Aston Ville Boubacar Kamara bo najverjetneje do konca sezone na prisilnem počitku. Štiriindvajsetletni igralec sredine igrišča si je poškodoval koleno, kar pomeni da je zanj sezone konec, prav tako pa je pod velikim vprašajem njegov nastop za Francijo na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

"Kamara je med tekmo proti Manchester Unitedu utrpel resno poškodbo kolenskih vezi," so slabo zdravstveno stanje igralca potrdili na spletni strani Ville, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. "Kamarino stanje bo jasnejše po nadaljnjem posvetovanju s specialistom za koleno," so dodali.

Angleški mediji sicer poročajo, da je letošnja sezona za 24-letnega Francoza, ki ima pet nastopov za člansko reprezentanco, končana.

Kamara je v Villo prišel leta 2022 iz Marseilla in postal eden ključnih igralcev kluba iz Birminghama.

Aston Villa je trenutno peta na prvenstveni lestvici, s točko zaostanka za četrtouvrščenim Tottenhamom, ki še pelje v kvalifikacije za ligo prvakov v prihodnji sezoni. Šestouvrščeni United ima pet točk manj od Ville.

Kamara je bil tudi član francoske mlade selekcije, ki je igrala na EP do 21 let leta 2021 v Sloveniji in Madžarski.

Letošnje člansko prvenstvo stare celine bo od od 14. junija do 14. julija.