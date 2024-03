Navijači Atletica zažgali njegov dres, nato jo je zagodel Oblaku. Ne prvič.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak bo na reprezentančni zbor na Gorenjsko pripotoval z mešanimi občutki. Izjemno zadovoljstvo po dramatični evropski zmagi nad Interjem je pokvaril visok domač poraz v španskem derbiju proti Barceloni (0:3), na katerem ga je kot prvi premagal Portugalec Joao Felix. Škofjeločana, nekdanjega soigralca, ni premagal prvič v tej sezoni, to je bilo njegovo sladko maščevanju Diegu Simeoneju. Navijačem Atletica, ki so ga izžvižgali in celo zažgali njegov dres, sporoča, da jih razume, a tudi pojasnjuje, da ne vedo vsega, kar se je dogajalo v slačilnici, ko je nosil še rdeče-beli dres.

Jan Oblak je v sredo proslavljal veliko zmago nad Interjem, štiri dni pozneje pa naletel na razigrano Barcelono, ki je Metropolitano osvojila s kar 3:0. Foto: Reuters V pestrem nogometnem koncu tedna, na katerem so klubi odigrali še zadnje tekme pred reprezentančnim premorom, ki prinaša kopico prijateljskih tekem, odigrane pa bodo tudi dodatne kvalifikacije za Euro 2024, je izstopal tudi derbi v Madridu. Atletico je na polnem Metropolitanu, kjer v zadnjem obdobju izgublja zelo redko, gostil Barcelono.

Simeonejeva četa je v derbi španskega prvenstva vstopila evforično, na krilih sredine zmage nad Interjem, s katero se je prebila med osem najboljših v ligi prvakov. Podobno pa je veljalo tudi za Katalonce. Dan pred Atleticom so v veličastnem slogu odpravili Napoli in si tudi priigrali nastop v četrtfinalu najmočnejšega tekmovanja. Za razliko do rdeče-belih pa so nadaljevali zmagoviti niz tudi v prvenstvu. Čeprav so gostovali na trdnjavi Atletica, na kateri Jan Oblak v tej sezoni v domačem prvenstvu ali pa ligi prvakov ni doživel niti enega poraza (do tekme z Barcelono je doma klonil le v pokalu proti Athleticu), so prikazali tako suvereno in kakovostno predstavo, da so se v Katalonijo vrnili s tremi velikimi točkami, s katerimi so se na lestvici povzdignili na drugo mesto.

Atletico padel na alarmantno peto mesto

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je tako doživel boleč poraz proti Barceloni. V sredo je v ligi prvakov navdušil proti Interju, ubranil dva kazenska strela in bil proglašen celo za najboljšega igralca celotnega tedna lige prvakov. Tokrat ni bil niti približno tako uspešen. Proti Barceloni je bil nemočen. Prejel je tri zadetke, pri nobenem pa ni mogel napraviti kaj več, saj je imel opravka z zelo natančnimi in težko ubranljivimi zadetki. Zdaj je bil nemočen proti Kataloncem.

Jan Oblak je na nedeljskem derbiju 29. kroga španskega prvenstva prejel kar tri zadetke, njegovi soigralci pa proti izjemno razpoloženemu Nemcu Marc-Andreju ter Stegnu niso dali niti enega. Foto: Guliverimage

Los Colchoneros, ki jih po reprezentančnem premoru v četrtfinalu lige prvakov čakata obračuna z Borussio Dortmund, so po domačem neuspehu proti Blaugrani padli na alarmantno peto mesto španskega prvenstva. Ta ne zagotavlja več nastopa v ligi prvakov, zato je pred Atleticom še zahtevna naloga, da se do konca sezone povzpnejo vsaj na četrto mesto in za začetek prehitijo Athletic Bilbao, ki ima po novem točko prednosti pred Madridčani.

Premagal ga je že v Barceloni, zdaj pa še v Madridu

Tako je Joao Felix odločil zmagovalca na derbiju med Barcelono in Atletico v začetku decembra 2023 (1:0). Foto: Guliverimage V nedeljo je Oblakovo mrežo prvi zatresel Joao Felix. 24-letni Portugalec odlično pozna Škofjeločana, z njim sta si vrsto let delila slačilnico pri Atleticu, nenazadnje leta 2021 tudi proslavljala največji uspeh, naslov španskega prvaka. Takrat je bil Felix – najdražji nakup Atletica vseh časov, madridski klub je pred petimi leti zanj odštel Benfici kar 127 milijonov evrov –, še ljubljenec navijačev.

Verjeli so, da bo pri Atleticu zgradil imenitno kariero in postal eden izmed stebrov napadalnejšega in uspešnejšega kluba. Iz leta v leto pa so bile predstave Portugalca manj odmevne. Vse več je bilo dvomljivcev, prepričani so bili, da je Atletico za tisto, kar ponuja na igrišču, segel pregloboko v žep.

Ko je izgubil stik z udarno enajsterico in je pod vodstvom Diega Simeoneja igral vse manj, je v njem rasla želja po spremembi klubskega okolja. Tako se je lani najprej za pol leta odpravil k Chelseaju, kjer je vklopil v sivino bogate ekipe, ob začetku sezone 2023/24 pa ga je Atletico posodil Barceloni. Do konca sezone. Tako je imel Joao Felix priložnost, da se dokaže na neposrednih srečanjih proti Atleticu in trenerju, ki mu ni več zaupal.

V nedeljo je še enkrat v tej sezoni premagal nekdanjega klubskega soigralca Jana Oblaka. Zadetek za 1:0 je dosegel v 38. minuti, a ga ni proslavljal. Foto: Reuters

V jesenskem delu je poskrbel za sladko maščevanje. Barcelona je doma z 1:0 ugnala Atletico, Oblaka pa je s prekrasnim zadetkom premagal prav Felix. Ravno na tekmi, pred katero sta tako Antoine Grizmmann kot tudi Oblak španskim medijem priznala, kako je Portugalec vrhunski nogometaš, a sta mu očitala, da bi lahko na treningih, ko je še branil barve Atletica, pokazal več in se bolj trudil, da bi ga trener uvrstil v postavo.

Se bo konec sezone vrnil k Atleticu?

Joao Felix ima z Atleticom, ki ga je po Chelseaju posodil še Barcleoni, pogodbo sklenjeno do leta 2029. Foto: Reuters Zdaj jo je Felix Oblaku zagodel še na tekmi v Madridu. V nedeljo je Barcelono popeljal v vodstvo, nato sta 31-letnega Slovenca premagala še Robert Lewandowski in Fermin Lopez. Zanimivo je, da se bo Portugalec kaj kmalu znova pomeril z nekdanjim slovenskim soigralcem, saj 26. marca prihaja v razprodane Stožice kot del zvezdniške zasedbe ene najboljših izbranih vrst na svetu, pri kateri še vedno najmočneje sveti blišč okrog Cristiana Ronalda.

Tako se je Joao Felix s soigralci Barcelone veselil po zmagi na stadionu Civicas Metropolitano, ki ga pozna kot lastno dlan:

Portugalec se zadetka, ki ga je dosegel na Metropolitanu, ni veselil. Iz spoštovanja do kluba, ki ga je v tej sezoni posodil Barceloni, in v katerega naj bi se po koncu sezone vrnil (športni direktor Barcelone Deco je v začetku februarja vseeno pojasnjeval, da se bodo trudili, da bi Joaa Felixa zadržali v klubu tudi v prihodnje, op. p.), ob proslavljanju zadetka ni pokazal izrazitih čustev. Je pa nov zadetek v mreži Oblaka zagotovo pomenil veliko zadoščenje, sladko maščevanje trenerju Simeoneju.

Kako je v Madridu gorel rdeče-beli dres Joaa Felixa:

Na stadionu je naletel na naelektreno vzdušje. Navijači Atletica so ga vzeli na zob. Pred srečanjem so celo zažgali njegov dres, ki ga je nosil pri madridskem klubu, obenem pa s smetmi umazali njegovo spominsko ploščo, ki je izpostavljena pred stadionom. Ima jo vsak, ki je za Atletico zbral vsaj sto nastopov. Med njimi je tudi portugalski napadalec, ki pa se je veliko bolj doživeto kot svojega razveselil preostalih zadetkov Barcelone. Zlasti tistega, s katerim je Lopez postavil končni rezultat 3:0, Joao Felix pa je pri tem stisnil pest.

Kako so navijači Atletica onečastili spominsko ploščo z imenom Joaa Felixa:

Navijači Atletica so Portugalcu namenjali žvižge od prve do zadnje minute. Ko je njegov donedavni soigralec Stefan Savić storil oster prekršek nad Felixom in ga pokosil na tla, je Črnogorec prejel rumeni karton, a tudi pridobil ovacije občinstva.

Joao Felix: Ne vedo, kaj se je dogajalo v Madridu

"Navijači Atletica ne vedo, kakšne stvari so se mi dogajale, ko sem igral za ta klub. Ne vedo, kaj se je dogajalo v slačilnici. Razumem jih, a me v tem položaju ne bi smeli doživljati kot negativca," je v pogovoru za ESPN potožil Portugalec, ki je v tej sezoni za Barcelono zbral 34 nastopov, v statistiko pa vpisal devet zadetkov in pet podaj. Dodal je tudi, da je z nekdanjimi soigralci pri Atleticu ohranil dober odnos. "Govorijo, da se ne razumem z nekdanjimi soigralci, a to ni res. Po tekmi sem se pogovarjal s Samuelom Linom in Lemarjem, z vsemi, s katerimi sem se znašel na poti, sem se objel in pogovoril," ga moti podoba slabega fanta, v kateri ga vidijo navijači Atletica.

Po tekmi se je tako pozdravil z nekdanjim kapetanom Kokejem, v bližini je tudi Jan Oblak. Foto: Guliverimage

Kaj pa je povedal o tekmi? "To je bila naša popolna predstava. Proti ekipi, ki se brani odlično, smo na tem stadionu dosegli kar tri zadetke. Uživam na tekmah proti velikim ekipam. Ko doživljaš provokacije navijačev, želiš le pomagati svojemu moštvu. Tri točke so bile najpomembnejše," je poudaril po sladki zmagi na stadionu, ki ga pozna najbolje izmed nogometašev Barcelone.

Jan Oblak se bo 26. marca prvič letos predstavil na domači reprezentančni tekmi. V vrstah tekmeca bo kar mrgolelo zvezdniških imen, s katerimi se pogosto srečuje v španskem prvenstvu oziroma Evropi. Foto: Reuters

Joao Felix se je podobno kot Jan Oblak po španskem derbiju vrnil v domovino, kjer ga čaka reprezentančna akcija. Najprej se bo v Guimaraesu, na stadionu, kjer so Celjani v Evropi presenetili in izločili favorizirano Vitorio, 21. marca pomeril s Švedsko, pet dni pozneje pa ga bodo lahko prvič v živo na slovenskih tleh spremljali slovenski ljubitelji nogometa, saj bo del zvezdniške portugalske reprezentance na ekspresno hitro razprodanem spektaklu v Stožicah. Jo bo takrat Škofjeločan prvič v tej sezoni odnesel brez zadetka Felixa v svoji mreži?