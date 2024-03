Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki bi lahko čez dva tedna gostoval v Ljubljani in odigral prijateljsko tekmo s Slovenijo, je v Savdski Arabiji doživel nepričakovani udarec. V četrtfinalu azijske lige prvakov je z Al Nassrom izpadel po dramatičnem srečanju proti Al Ainu iz ZAE (4:3). Gostitelje je pokopalo slabo izvajanje strelov z bele točke, Ronaldu pa se je med srečanjem pripetilo nekaj skoraj nepredstavljivega, saj je z velike bližine povsem neoviran zgrešil vrata. Njegov zgrešeni strel je hitro zaokrožil po svetovnem spletu in enega najboljših nogometašev vseh časov predstavil v zanj netipični podobi.

V Evropi je oboževal tekme lige prvakov. Veličastna himna lige prvakov je predstavljala njegovo najljubšo melodijo, ob kateri je užival in tresel mreže kot še nihče pred njim. Še vedno je strelski rekorder lige prvakov, potem ko se je v začetku lanskega leta odločil za selitev v Savdsko Arabijo in odprl novo poglavje v karieri, je prekinil tudi stik z najljubšim tekmovanjem. Res je Cristiano Ronaldo tudi v Aziji naletel na klubsko ligo prvakov, kjer ne manjka znanih imen, a je bilo marsikaj drugače.

Cristiano Ronaldo obožuje ligo prvakov. Foto: Reuters

V 39-letnemu Portugalcu se je hitro prebudila želja po azijskem naslovu. Želel je osvojiti še azijsko ligo prvakov, njegov Al Nassr je spadal med največje kandidate, a se je zalomilo v četrtfinalu. Bogati klub iz Riada ni preskočil ovire iz ZAE. Al Ain, ki je dobil prvo četrtfinalno tekmo z 1:0, se je na koncu veselil tudi v Savdski Arabiji.

V dvoboj je vstopil izjemno. Zasedba, ki jo vodi nekdanji argentinski zvezdnik Hernan Crespo, je prek dvakratnega strelca, Maročana Souflaneja Rahimija, povedla z 2:0. Zvezdniški Al Nassr se je znašel v hudih škripcih. Vseeno je le zmogel doseči preobrat. Zadel je kar trikrat. Ko je Alex Telles v 72. minuti popeljal gostitelje v vodstvo s 3:2, je tako izsilil podaljšek. Ki pa sploh ne bi bil potreben, če Cristiano Ronaldo, ki je igral vso tekmo, na tribunah pa so ga spremljali tudi mama in sestri, v 62. minuti ne bi zapravil neverjetne priložnosti.

Portugalskega superzvezdnika so v živo spremljale tudi njegovi sestri Katia in Elma Aveiro ter njegova mati Dolores Aveiro. Foto: Reuters

Ronaldu se je po slabem odzivu gostujočega vratarja ponudila priložnost, da z nekaj metrov neovirano potisne žogo v mrežo, a je portugalski lovec na rekorde storil to tako nenatančno, da je zgrešil cilj. Navijači kar niso mogli verjeti, kaj se je zgodilo njihovemu ljubljencu. Razočaranja ni skrival tudi sam CR7 in se opravičil navijačem za zapravljeno priložnost.

Kako je Cristiano Ronaldo z velike bližine zapravil izjemno priložnost in poslal žogo mimo vrat:

WHAT A MISS BY CR7!pic.twitter.com/WHiwPya97E — Football Report (@FootballReprt) March 11, 2024

Dvoboj se je tako zavlekel v podaljšek, kjer je Al Ain v 103. minuti šokiral gostitelje in izenačil na 3:3. Dišalo je po zmagi gostov, a je v 118. minuti sledilo izenačenje. Ronaldo je izvedel najstrožjo kazen in popeljal Al Nassr do zmage s 4:3.

Cristiano Ronaldo je v 118. minuti Al Nassr popeljal do vodstva s 4:3. Foto: Reuters

Ker je bil skupni rezultat obeh tekem 4:4, so o zmagovalcu odločali kazenski udarci. Gostiteljem se je pošteno zalomilo. Neuspešni so bili tako Hrvat Marcelo Brozović, Brazilec Alex Telles kot tudi Portugalec Otavio. Z bele točke je zadel le Ronaldo, kar je bilo premalo. Pri Al Ainu so zadeli vsi trije, tako da je zmaga odšla v ZAE.

Razočaranje Al Nassra, ki na domačem prvenstvu za vodilnim Al Hilalom zaostaja visokih 12 točk, je bilo ogromno. Ronaldo je izpadel iz boja za naslov azijskega prvaka. Tekmovanje je končal s šestimi zadetki, kar se je izkazalo za premalo. Bogati klub iz Riada je tako prvič po letu 2019 končal azijsko ligo prvakov v četrtfinalu.

Kako se je Cristiano Ronaldo opravičeval navijačem za zapravljeno priložnost:

Cristiano Ronaldo apologises to the Al-Nassr fans after scoring for missing his chance. 💛 pic.twitter.com/bzbtAER0HT — TC (@totalcristiano) March 11, 2024

Kmalu sledi reprezentančni premor, v katerem se bo Ronaldo vrnil v Evropo in oblekel portugalski dres. Najprej je načrtovano, da kapetan zaigra na prijateljski tekmi s Švedsko, nato še v Ljubljani proti Kekovi četi! Stožice so razprodane, gostovanje portugalskih velemojstrov, ki spadajo med največje favorite bližajočega se Eura 2024, v kvalifikacijah so osvojili maksimalnih 30 točk, bo potekalo pred polnimi tribunami. Najverjetneje tudi z Ronaldom, ki bo skušal po bolečem izpadu v azijski ligi prvakov čim prej pozabiti na neverjetni spodrsljaj. Zlasti tisti, ki se mu je pripetil v drugem polčasu ob rezultatu 2:2.

Al Ain, ki ga vodi Argentinec Hernan Crespo in je trenutno drugi na prvenstvu ZAE, je prvi polfinalist azijske lige prvakov. Foto: Reuters