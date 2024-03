Psiholog o selfiju z Ronaldom: Jaz ga razumem

"To ni nobena afera ali incident. Naredil je dvojno korist. Zdaj vsi govorijo o njem, čeprav v osnovi najverjetneje ni ne nogometaš ne kaj drugega, ampak recimo temu 'no name', poleg tega pa je dobil še selfi s Cristianom Ronaldom," je po tem, ko je slovenski navijač Janez Kozelj na včerajšnji prijateljski tekmi med Slovenijo in Portugalsko stekel na igrišče in se slikal s portugalskim zvezdnikom Cristianom Ronaldom, dejal športni psiholog Matej Tušak.

Triintridesetletni Janez Kozelj je na včerajšnji prijateljski nogometni tekmi med Slovenijo in Portugalsko preskočil varnostno ograjo, stekel na igrišče, naredil selfi s Cristianom Ronaldom, ga celo poljubil na lice in izpolnil dolgoletno željo.

Po mnenju športnega psihologa Mateja Tuška je to povsem normalna reakcija. "Jaz ga popolnoma razumem. Prišel je do selfija, kar si je včeraj želelo 15 tisoč ali še več navijačev. Nekdo, ki si želi spoznati svojega idola, ki ga občuduje deset ali petnajst let in nikjer drugje ne dobi te možnosti, je izkoristil priložnost," je komentiral športni psiholog.

Psiholog o navijaču: Tudi marsikatero dekle se poskuša pretihotapiti do Plestenjaka

"Tudi ko pride Jan Plestenjak nekam nastopat, se dekleta želijo z njim fotografirati. Jan se mogoče z večino slika, če pa to ni mogoče, pa se katera verjetno poskuša na skrivaj pretihotapiti do njega," je še dodal. Policija je sicer navijača oglobila z 250 evri.

Pravi, da je s tem dejanjem naredil dvojno korist. "Zdaj vsi govorijo o njem, čeprav v osnovi najverjetneje ni ne nogometaš ne kaj drugega, ampak recimo temu 'no name', poleg tega pa je dobil še selfi s Cristianom Ronaldom, ki ga razen Jana Oblaka ali morda katerega drugega igralca najverjetneje nima nihče v Sloveniji."

Policija je navijača oglobila z 250 evri. Foto: Guliverimage

To ni afera ali incident

Hkrati je poudaril, da to ni nobena afera ali incident, saj navijač ni naredil ničesar moralno spornega, prekršil ni nobenega načela in s tega zornega kota tudi zagotovo ne bo dobil nobene kazni.

Po mnenju Tuška je tudi povsem normalno, da je publika Kozeljevo dejanje pospremila z aplavzom, saj ni naredil nič spornega. "Sporno je morda le z vidika organizacije, ampak tudi to ni bila nobena posebna težava," je dodal.

Policija ga je oglobila z 250 evri



Na PU Ljubljana so dejali, da je za varnost na tekmi v skladu z dovoljenjem upravne enote skrbel organizator. Med tekmo je bila zabeležena le ena kršitev, torej zgoraj omenjena, ko je navijač stekel na igrišče. Varnostna služba ga je z igrišča odstranila in predala v postopek policiji. Izrečena mu je bila globa v višini 250 evrov.

Za zvezdnike selfiji nekaj normalnega

Tušek meni tudi, da so za zvezdnike selfiji z oboževalci postali nekaj povsem normalnega in zelo zaželenega. "Razlika je samo v tem, da je Peter Prevc v času zaključka kariere teh selfijev naredil zelo veliko, Ronaldo pa ne, ker verjetno nima nekega posebnega odnosa do Slovencev. Če bi bil na Portugalskem, bi verjetno reagiral drugače," meni strokovnjak.