Naprodaj še zadnje vstopnice, pozor pa na nemško pivo!

V paketu, ki ga bo Uefa ponudila na spletni strani euro2024.com/tickets, bodo vstopnice, ki so bile marca in aprila že na voljo na uradni prodajni platformi, hkrati so organizatorji dodelali sedežne rede na stadionih in zagotovili nove zmogljivosti, mogoče pa bo kupiti tudi občutno znižane vstopnice za sedeže z omejeno vidljivostjo. Skupno bo na voljo več kot sti tisoč vstopnic za različne tekme, piše na spletni strani Uefe. Hkrati je poudarjeno, da je pričakovati veliko zanimanja in da bodo vstopnice prodali po načelu prvi pride, prvi melje. Lani ob začetku prodaje je bilo na voljo 2,7 milijona vstopnic.

"Če boste preveč pili, vas ne bodo spustili na stadione"

Arsenalovi navijači v Münchnu Foto: Reuters Zanimivo: angleško ministrstvo za zunanje zadeve je navijače pred odhodom na Euro 2024 v Nemčijo posvarilo pred nemškim pivom. "Pivo je lahko močnejše kot v Veliki Britaniji. Zavedajte se svojih meja in spoštujte lokalne zakone. Če boste preveč pili, vas ne bodo spustili na stadione," so zapisali. Da je nemško pivo res nekaj močnejše, so nedavno spoznali Arsenalovi navijači, ko so v četrtfinalu lige prvakov spremljali svoje nogometaše na tekmi v Münchnu proti Bayernu, še piše Reuters.

Poglejte, kako so ga nedavno angleški (Arsenalovi) navijači pili v Münchnu:

V Veliki Britaniji imata povprečni lager in ale 4,4 odstotka alkohola, v Nemčiji pa med 4,7 in 5,4 odstotka (podobno kot slovenska piva, tako da za slovenske navijače to ne bo ovira) in zato svarilo britanskih oblasti. Obenem so Britanci navajeni, da jim pivo v lokalih postrežejo v velikosti 0,56 litra, medtem ko je v Nemčiji običajno kozarec velik za cel liter. Ta naj bi med evropskim prvenstvom večinoma stal od deset do 12 evrov.