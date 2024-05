Domžale novega trenerja našle v mladinskih vrstah

NK Domžale je ob koncu minule sezone vodil Matej Podlogar, ki je lani poleti šele sklenil svojo nogometno pot. Nasledil je Dušana Kosića, ki ni dosegel želenih ciljev. Domžale so se celo borile za obstanek v prvi ligi. Na koncu so vendarle končale na sedmem mestu, 10 točk pred devetimi Radomljami.

Za novo sezono so vodilni možje NK Domžale rešitev na položju glavnega trenerja našli v lastnih vrstah. Člane bo prevzel dosedanji trener v mladinski akademiji Erik Merdanović. Ta ima vsega 34 let. Pred prihodom v Domžale je delal kot trener ekipe Radomelj do 19 let. V članskem nogometu še ni delal. "Vesel in hvaležen sem za ponujeno priložnost. Verjamem, da nas v Domžalah čakajo boljši časi," je v prvi izjavi povedal Merdanović. Njegov strokovni štab bodo sestavljali Matej Podlogar, Amir Botonjić in Slobodan Vuk, trener vratarjev pa bo še naprej Dejan Milić.