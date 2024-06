Robert Koren ne bo več športni direktor Mure

Slovenski nogometni prvoligaš Mura in nekdanji slovenski nogometaš Robert Koren, ki je opravljal funkcijo športnega direktorja in bdel nad mlajšimi selekcijami v klubu iz Murske Sobote, po sporazumnem dogovoru končujeta sodelovanje, je klub v sredo zapisal na družbenem omrežju Facebook.

V klubu so v sredo zjutraj sicer predstavili novo obdobje, v katerega bodo krenili z novim strateškim partnerjem. Za prihod na Fazanerijo se je odločil ameriški poslovnež George Juncaj, ki je lani v slovenskem nogometu že sodeloval z Novo Gorico.

Vlogo športnega direktorja je namesto Korena tako prevzel novi generalni direktor po vstopu strateškega partnerja Agron Šalja. Kot so kasneje potrdili pri Muri, pa bo Koren zapustil klub.

V Muro se je sicer preselil januarja lani v želji, da bi njena nogometna šola naredila korak naprej. V enem letu in pol sta dva od treh mladinskih tekmovalnih selekcij naredili rezultatski napredek, mladinci so sezono končali na drugem mestu, so zapisali pri Muri.

Letos januarja je Koren v zahtevni situaciji prevzel tudi mesto športnega direktorja, kjer je stabiliziral člansko ekipo. A v zaključku sezone ekipi ni uspelo uresničiti zastavljenega cilja, uvrstiti se v evropska tekmovanja.

"Robertu Korenu se ob tej priložnosti zahvaljujemo za njegov doprinos in opravljeno delo v zadnjem letu in pol ter mu želimo vse dobro na njegovi nadaljnji poti," so še zapisali črno-beli.