Celjani pot proti ligi prvakov začenjajo v Estoniji

Medtem ko so vse oči nogometnega sveta uprte v evropsko prvenstvo v Nemčiji, so na sedežu Uefe v Nyonu izžrebali pare prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Prva ovira državnih prvakov NK Celje na poti do najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi je prvak Estonije, FC Flora Tallinn.

Nogometaši Celja so na žrebu prvega predkroga lige prvakov za nasprotnika dobili Floro iz Talina. Gre za 15-kratne estonske prvake, ki so državni naslov osvojili tako lani kot predlani. V zadnji sezoni so imeli samo dve točki pred klubom FCI Levadia. Oba kluba močno odstopata od svoje estonske konkurence.

NK Celje drugič v svoji zgodovini evropsko pot začenja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Pred štirimi leti, ko so prvič osvojili slovenski naslov, so izgubili v drugem krogu proti norveškemu Moldeju. Za preboj v ligo prvakov, ki bo v novi sezoni štela 36 klubov, je treba premagati štiri nasprotnike. V drugem predkrogu so njihovi nasprotniki že lahko češki ali norveški prvak.

Prva tekma bo devetega ali 10. julija, povratna v Celju pa teden pozneje.

Maribor v kvalifikacije za ligo Evropa

Maribor bo evropsko poletje začel v kvalifikacijah za ligo Evropa. Prvi nasprotnik je Botev iz Plovdiva, ki je bil sedma ekipa zadnjega bolgarskega prvenstva. Prva tekma bo 11. julija v Plovdivu, povratna pa v Ljudskem vrtu teden pozneje.