Nekdanji reprezentančni vratar Mladen Dabanovič, član zlate slovenske generacije, ne bo več opravljal nalog vodje nogometne šole v slovenskem nogometnem klubu iz Kidričevega Aluminiju. Kot so sporočili iz kluba, so se dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. Novega drugoligaša je prejšnji mesec zapustil tudi trener Robert Pevnik.

Kot so zapisali pri Aluminiju, je 52-letni Mladen Dabanovič v Kidričevem pustil neizmerno velik pečat tako v članskem kot mladinskem nogometu. Nekdanji slovenski nogometni reprezentant je v letih, ki jih je preživel v Kidričevem, opravljal več funkcij. V nogometnem klubu Aluminij je nazadnje poleg vodenja nogometne šole vodil še selekcijo kadetov. Še pred tem je bil glavni trener vratarjev v članski ekipi, prav tako pa je bil tudi pomočnik trenerja članske ekipe.

V svojem zadnjem intervjuju za rdeče-bele je Dabanovič poudaril, da Kidričevo zapušča z lepimi spomini, ob vsem pa je najbolj vesel, da je kar nekaj nogometašem uspelo tudi v članskem nogometu, tako v prvi ligi kot v tujini. "Zares dolgo obdobje je za mano v Kidričevem, prav tako se vsaj zame končuje tudi zelo lepo obdobje. Najbolj vesel sem, da je kar nekaj članom nogometne šole Aluminija uspel preboj v članski nogomet, da so nastopili tako v prvi ligi, nekateri tudi v tujini. Delo, ki sem ga opravljal, je zares zahtevno, vedno sem želel biti korekten, tako do vseh mladih nogometašev kot do staršev, a verjamem, da sem naredil tudi kakšno napako, vendar nikoli namerno. Vedno sem skušal delovati v dobro otrok in kluba. Zahvaljujem se vsem trenerjem, s katerimi sem deloval, vsem staršem, sodelavcem in predvsem vsem nogometašem, ki so kadarkoli stopili skozi vrata kidričevskega kluba."

Aluminij je preteklo sezono v prvi ligi sklenil na zadnjem, desetem mestu in bo v prihodnji sezoni igral med drugoligaši.