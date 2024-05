Kidričani v drugo ligo z novim trenerjem

Nogometni klub Aluminij Kidričevo in Robert Pevnik sta se po končani sezoni dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, so sporočili iz kluba, ki je v pretekli sezoni 1. slovenske nogometne lige zasedel zadnje mesto in bo v naslednji sezoni igral v drugi ligi.

Robert Pevnik se je še drugič v svoji trenerski karieri na klop članske ekipe rdeče-belih usedel 10. marca 2022, ko je na klopi zamenjal takratnega trenerja Oskarja Drobneta. Pred prevzemom članske ekipe je Pevnik vodil mladinsko ekipo Aluminija. V sezoni 2022/23 je z rdeče-belimi nastopal v drugi slovenski nogometni ligi in osvojil drugo mesto ter s tem Kidričanom priboril dodatni tekmi proti Gorici, kjer so se njegovi varovanci ponovno uvrstili v prvo ligo. Lani so se rdeče-beli v pokalnem tekmovanju prebili vse do polfinala, ko jih je v Stožicah izločila ljubljanska Olimpija. "V letošnji sezoni pa se žal članskemu moštvu ni izšlo po željah in pričakovanjih, saj cilji, ki so si jih zastavili, niso bili doseženi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Robert Pevnik je rdeče-bele vodil na skupaj 86 uradnih srečanjih, od tega na 79 prvenstvenih srečanjih in sedmih pokalnih srečanjih. Skupaj so rdeče-beli pod njegovim vodstvom osvojili 34 zmag, 19 neodločenih rezultatov in 33 porazov.

"Vsem, ki so delovali v kidričevskem klubu, se zahvaljujem za korektno delo, ki smo ga skupaj opravili. Posebej bi se zahvalil vsem igralcem, ki so verjeli v delo, ki smo ga opravili. Prav tako pa ne smem pozabiti navijačev, ki so nas, ko je bilo treba, pograjali, a vedno podpirali. Ponosen sem, da sem bil tako dolgo trener Aluminija in deloval v Kidričevem. Klubu želim, da dvigne glavo in usmeri pogled naprej," je v svojem zadnjem intervjuju za klubsko spletno stran poudaril odhajajoči Pevnik.

"Robertu Pevniku se zahvaljujem za ves doprinos, ki ga je v tem obdobju pustil v Kidričevem, predvsem pa, da je sledil osnovni filozofiji in viziji kluba, dajal priložnost za igranje mladim igralcem, kar je vodilo rdeče-belih. V celotnem obdobju je bilo ogromno lepih in izjemnih trenutkov, za kar sem mu hvaležen. Ker pa zastavljenih tekmovalnih ciljev nismo dosegli, je prišel trenutek, ko smo se dogovorili, da se razidemo," pa je povedal predsednik kluba Marko Drobnič.

