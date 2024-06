Nogometni klub Aluminij in Jura Arsić sta se dogovorila za dolgoročno sodelovanje. Prvi trening članske ekipe bo dvainštiridesetletni trener, vodil v četrtek, 27. junija, ko bodo rdeče-beli začeli tudi s pripravami.

Jura Arsić je svojo trenersko kariero začel na ptujski Dravi, v mlajših selekcijah, prve članske izkušnje pa je nabiral pri nižjeligašu iz Markovcev. Leta 2020 se je novi trener rdeče-belih ponovno podal k ptujski Dravi, kot pomočnik trenerja je deloval do odhoda v Cirkulane, ki so takrat nastopale v tretjem rangu slovenskega nogometa. Sledil je odhod v Rogaško, kjer je Slatinčane vodil v 2. slovenski nogometni ligi. Po razhodu z Rogaško je sledil odhod v Slovensko Bistrico, kjer je bil pomočnik trenerja, od tam pa odhod v Kidričevo, kjer je deloval kot trener kadetske ekipe. V začetku letošnjega leta se je Jura Arsić ponovno odpravil k ptujski Dravi, ter z Ptujčani osvojil 3. slovensko nogometno ligo.

Velik korak v trenerski karieri

Jura, je v svojem prvem intervjuju kot glavni trener članskega moštva rdeče-belih poudaril, da je odločitev zagotovo korak naprej v njegovi trenerski karieri, ob enem pa ima z rdeče-belimi smele načrte v novi tekmovalni sezoni. "Odločitev, da pridem v Kidričevo, je nedvomno veliko korak naprej v moji trenerski karieri. Najprej bi se rad zahvalil vodstvu kluba, da so v meni prepoznali, človeka, ki lahko rdeče-belim pomaga na poti k zastavljenim ciljem. Okolje poznam, saj sem eno leto že preživel v Kidričevem, takrat kot kadetski trener in z vsemi v klubu sem se več kot odlično razumel.

Z veseljem sem se odločil za nov izziv, cilj je seveda jasen, najprej je potrebno realno oceniti situacijo, sestaviti igralski mozaik, ter pričeti z delom. Vsaka sprememba tekmovalnega nivoja ima določene spremembe in posledice, tudi Nogometni klub Aluminij ni in ne bo izjema. Nekateri igralci so že našli novo sredino, a veseli, da je veliko igralcev izrazilo interes, da pomagajo in nadaljujejo z delom tudi v drugi ligi. Na uvodnem treningu bi se želel, da imamo že v večini sestavljeno ekipo, nedvomno pa bomo morali še nekaj dodati v boju za sam vrh. Zraven vsega ima Nogometni klub Aluminij tudi izjemno nogometno šolo, selekcije do 15, 17 in 19 let tekmujejo v najvišjem rangu tekmovanj, verjamem, da obstajajo fantje, ki bodo postali bolj vidni in že kaj kmalu bo kdo izmed njih postal del prve ekipe."

Predsednik Nogometnega kluba Aluminij Marko Drobnič ob prihodu novega trenerja poudarja, da verjame, da je Jura Arsić prava izbira za novega trenerja, z njegovim prihodom, pa klub zasleduje cilje, o vpletenosti lokalnih strokovnjakov v delovanje kluba. "Menim, da Jura Arsić, ustreza vsem našim željam in ciljem, ki jih sedaj na novo postavljam, ob tem pa vidi tudi širši pogled v okolju v katerem deluje. S svojim strokovnim delom je že dokazal, da gre za mladega in zelo perspektivnega trenerja, na nas je, da mu stojimo ob strani. Verjamem, da bo s svojim delom, potrdil, da smo se odločili pravilno."