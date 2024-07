Slovenski klubi dobili potencialne naslednje evropske tekmece

Nogometaši Celja, ki jih v sredo čaka prva tekma 2. kroga kvalifikacij lige prvakov, so na današnjem žrebu na sedežu krovne zveze Uefe v Nyonu dobili morebitnega tekmeca za 3. krog kvalifikacij. Če bodo Celjani preskočili Slovan iz Bratislave, se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med ciprskim Apoelom in moldavskim Petrocubom. Morebitne tekmece so dobili tudi Maribor, Olimpija in Bravo.