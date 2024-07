Samo Matjaž, nekdanji član Brinja Grosuplja, se je v Italijo preselil februarja 2021, ko je okrepil kadetsko ekipo SPAL. V Ferrari ni ostal dolgo, po vsega pol leta se je preselil v milanski Inter. Z mlajšimi selekcijami modro-črnih je uspešno nastopal v ligi Primavera 1 in se v sezoni 2021/22 veselil naslova prvaka. V sezonah 2022/23 in 2023/24 je skupno zbral 33 nastopov, v lanski pa tudi zadel v mladinski ligi prvakov, ko je v polno meril na tekmi proti Realu Sociedadu. Na svojem računu ima tudi 14 nastopov za mlajše izbrane vrste Slovenije.

Samo Matjaž, dobrodošel v Celju! 👑⚽️



20-letni branilec se v knežje mesto seli iz milanskega Interja, s klubom pa je sklenil pogodbo do 30.6.2027! ✍️#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/eo2DasFpsG — NK Celje (@NKCelje) July 27, 2024

"Občutki po vrnitvi v Slovenijo so pozitivni. Komaj čakam, da bom lahko izkusil prvoligaške zelenice in da z ekipo dosežemo vse zastavljene cilje. V Italiji sem osebnostno moral hitreje odrasti, hitreje dojemati stvari in se prilagoditi na novo okolje, v nogometnem smislu pa sem se naučil boja za vsako igralno minuto," je v prvi izjavi po podpisu pogodbe povedal Matjaž. "V Celju obdobje prilagajanja ne bo tako dolgo, saj veliko fantov že poznam od prej, veliko lažje bo komunicirati. Za prihod v Celje sem se odločil, ker je klub v vzponu na najvišjo raven. Gre za urejeno okolje z jasnim ciljem in ambicijami. Kratkoročni cilji so povezani z najboljšo obrambo lige, dolgoročni pa dvojna krona in uspeh v Evropi."

Celjani ta konec tedna ne igrajo tekme drugega kroga prve slovenske lige (nasprotnik bi bil Maribor), saj se pripravljajo na povratno tekmo s Slovanom iz Bratislave v kvalifikacijah za ligo prvakov. Prva se je v Celju končala z remijem 1:1.