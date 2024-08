Angleški nogometni velikan Manchester United je podaljšal pogodbo s kapetanom Brunom Fernandesom do leta 2027, je klub sporočil na spletni strani. Dan pred tem so se rdeči vragi za sodelovanje dogovorili z Matthijsom de Ligtom in Noussairom Mazraouijem iz Bayerna.

"Vsi vedo, kakšno strast gojim do Manchester Uniteda," je v izjavi za klub dejal Fernandes in dodal: "Ampak te pogodbe ne bi podpisal, če ne bi verjel, da so moji najboljši trenutki v dresu Uniteda še pred menoj."

United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️



Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2024

Po navedbah prvoligaša je 29-letni Portugalec v svojih 234 nastopih za klub dosegel 79 golov in prispeval 67 podaj. Vezist ima pogodbo z Manchester Unitedom od januarja 2020.