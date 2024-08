Čudovita reklama za nogomet. Rieri uspelo, kar ni še nobenemu!

Ko bi bilo pri nas še več takšnih tekem … Gledalci, ki so zapuščali Stožice po napetem in dinamičnem derbiju 1. SNL med Olimpijo in Celjem (2:2), so bili lahko več kot zadovoljni s tem, kar so prikazali varovanci Victorja Sancheza in Alberta Riere. Poraja se le vprašanje, kakšna bi bila šele kakovost predstave, če bi ekipi vstopili v obračun povsem spočiti. Na koncu so bili bližje zmagi v tej sezoni še vedno neporaženi zmaji, ki jih čaka peklenski teden. Najprej gostovanje na Reki, nato še večni derbi v Mariboru. Naporni dnevi čakajo tudi Celjane. Za začetek se podajajo na dolgo pot v nepredvidljivo Armenijo.

Španija je letošnji nogometni hit. Na Euru 2024 v Nemčiji je bila najboljša, dobila vseh sedem tekem in se v Berlinu veselila največje evropske lovorike, kmalu za tem so evropski prestol zasedli še njihovi mlajši rojaki do 19 let, nato pa se je festival velikih španskih uspehov nadaljeval še na olimpijskem turnirju v Franciji. Za "piko na i" je letos postal evropski klubski prvak še madridski Real. Španija torej letos kraljuje na nogometnih arenah.

Prvi medsebojni španski trenerski spopad v zgodovini 1. SNL se je končal brez zmagovalca. Albert Riera je postal prvi strateg, ki je popeljal svoje izbrance do dveh zadetkov proti Olimpiji pod vodstvom Victorja Sancheza. Foto: www.alesfevzer.com

Na veselje ljubiteljev nogometa v Sloveniji se je del spektakla, všečnega za oko, na katerem je zaznati španski rokopis, preselil tudi na sončno stran Alp. Ko sta Olimpija in Celje v nedeljo poskrbela za zgodovinsko dejanje, prvi medsebojni španski trenerski spopad v 1. SNL, sta v derbiju 5. kroga navdušila ljubitelje nogometa (2:2), gledalci pa so imeli kaj za videti.

Spopadla sta se stratega, ki sta v bogatih igralskih karierah nosila tudi dres španske reprezentance kot številnih klubskih velikanov. Victorju Sanchezu gre imenitno v vlogi trenerja Olimpije, kjer v tej sezoni sploh še ni izgubil. Še več, v Evropi beleži zgolj zmage, kar bo zelo pomagalo krepitvi klubskega koeficienta, v domačem tekmovanju pa je kljub zadnjima remijema še vedno v vodstvu.

Riera: Trpel sem z igralci

Albert Riera je na šestih tekmah, odkar po vrnitvi vodi Celjane, vknjižil dve zmagi, en remi in tri poraze. Foto: www.alesfevzer.com Zeleno-beli želijo v domačem prvenstvu prečkati ciljno črto kot prvi in na seznamu prvakov naslediti Celjane, h katerim se je nedavno vrnil stari znanec Albert Riera. Po stresnih dogodkih, ko mu v Evropi ni šlo vse po načrtih, od začetka pa je bil neprepričljiv tudi v 1. SNL, nato pa se je klub po njegovi zahtevi lotil še nekaterih čistk in krčenja igralskega seznama, Celjani ne dosegajo takšnih predstav niti rezultatov, kot bi si jih želel nekdanji zvezdnik Liverpoola.

Za dodatno slabo voljo je poskrbel izpad iz kvalifikacij za ligo Europa, kjer jih je izločil irski prvak Shamrock Rovers, za nameček pa so iz domačega tabora po sladki zmagi prihajale še kritike na račun arogantnosti Celjanov, zlasti trenerja Riere, od katerega so pričakovali več spoštovanja.

Slovenski prvaki so se tako po tvegani potezi klubskega vodstva o prekinitvi sodelovanja z Damirjem Krznarjem znašli v težavah. Španski povratnik je opozarjal, kako potrebuje še nekaj časa, da bodo njegovi varovanci, med katerimi je za razliko od začetka prejšnje sezone kar nekaj novih obrazov, ponotranjili njegove zahteve in ideje. Ker pa verjame, da gre iz dneva v dan na boljše, to pa potrjujejo tudi igralci Celja, je bil lahko po nedeljskem derbiju, na katerem je osvojil točko (2:2), vsaj deloma zadovoljen.

Brazilec Edmilson, ki je v prvem polčasu po asistenci nekdanjega zmaja Maria Kvesića izenačil na 1:1, je nato zapravil imenitno priložnost za vodstvo Celja. Foto: www.alesfevzer.com

"Če si prvak in želiš osvajati lovorike, ne moreš biti nikoli zadovoljen z remijem, ampak vselej z zmago. Sem pa po drugi strani zadovoljen s trudom igralcev. Bili so zelo utrujeni. Trpel sem z njimi, ko sem jih spremljal. Pred tremi dnevi so igrali v Evropi 120 minut, nato smo se vrnili z dolgega potovanja. Niso mogli dati več. Ko si zelo utrujen, je nekaj povsem normalnega, da tako izgubljaš žoge. Možgani pač ne delajo enako kot takrat, ko si spočit. Zato razumem takšne napake. Lahko bi se izognili zlasti prvemu golu, a smo verjetno plačali davek utrujenosti, nezbranosti. A to moramo vzeti v obzir. V 18 dneh smo odigrali šest tekem. Igralcem ni lahko, a čutim, da dobro delamo in peljemo zadevo v pravo smer," je Albert Riera, ki kot nekdanji trener Olimpije pozna Stožice tako dobro kot lastno dlan, izpostavil pred kamerami Šport TV po derbiju 5. kroga.

"To je lahko samo dobro za slovensko ligo"

Končni rezultat je postal nekdanji nogometaš Olimpije, zdaj pa posojeni igralec zagrebškega Dinama na delu v Celju, Luka Menalo. Foto: www.alesfevzer.com Na tekmi je dvakrat lovil zaostanek proti Olimpiji, na koncu pa z zadetkom nekdanjega zmaja Luke Menala le osvojil točko. Rieri je uspelo nekaj, kar ni še nobenemu. Odkar vodi Olimpijo njegov starejši rojak Victor Sanchez, odlikuje zmaje izjemno trdna in skoraj neprebojna obramba. Pred derbijem je na osmih tekmah v 1. SNL oziroma Evropi prejela le en zadetek. Proti Celjanom pa se je mreža Matevža Vidovška zatresla prvič dvakrat! Tako je Riera že nakazal, da bi lahko tudi v tej sezoni mešal štrene največjim slovenskim klubom, sploh, če bo zasedba popravila še učinkovitost v napadu.

Dvoboj je sicer postregel s številnimi priložnostmi na obeh straneh, več pa so jih imeli zmaji, ki so dvakrat tudi zatresli okvir vrat Celjanov. ''Videli smo krasno tekmo, na kateri sta želeli zmagati obe ekipi. To je lahko samo dobro za slovensko ligo. Videlo se je, kako se obe ekipi borita za naslov in da bo boj še napet. Nihče ni rekel, da bo enostavno. To je proces, zdaj moramo misliti le nase, šele potem, ko se bomo uigrali, pa bomo lahko razmišljali o drugih,'' pogreša Riera še nekaj stvari, zlasti to, da bi igralci povsem osvojili njegove ideje. Vseeno čuti, da bo kmalu dočakal tudi to, takrat pa bi lahko Celjani končno začeli uresničevati njegove želje in ujeti zmagovalni ritem. Za začetek bi bilo to imenitno v četrtek v Armeniji, kjer bodo na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo skušali izkoristiti tretjo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen.

Ljubljančane čaka teden z zelo zahtevnima tekmama v gosteh. V četrtek bodo na delu na Reki, v nedeljo pa v Mariboru. Foto: www.alesfevzer.com

V četrtek čaka zelo pomemben evropski izpit, najtežji v tej sezoni, tudi Olimpijo. Ljubljančani odhajajo na bistveno krajše gostovanje kot Celjani, pot jih bo ponesla k južnim sosedom na Rujevico, kjer je pred leti osvajal simpatije kot tudi lovorike Matjaž Kek. Zmaji bodo skušali izločiti Rijeko in si podobno kot lani zagotoviti dolgo evropsko jesen.

Rijeka nadigrala Istro, Pjunik in Djurgarden izgubila Barve Rijeke brani nekdanji igralec Aluminija in dunajskega Rapida Dejan Petrovič. Foto: Guliverimage Kako pa so se konec tedna v domačih prvenstvih izkazali tekmeci slovenskih klubov v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo? Hrvaška Rijeka, s katero se bo spoprijela Olimpija, je navdušila proti Istri 1961. Zmagala je s 4:0, pri drugem golu je asistenco prispeval Dejan Petrovič, ki je odigral vso tekmo. Pjunik Erevan, s katerim se bo pomerilo Celje, je doma z 0:2 v armenskem prvenstvu izgubil proti Alashkertu (0:2), podobno neuspešen pa je bil na Švedskem Djurgarden, ki je ostal doma praznih rok proti AIK Solni (0:2). Djurgarden se bo pomeril v odločilnem krogu kvalifikacij proti Mariboru.

Če bi jo Ljubljančani zagodli Rečanom, bi bil to velik uspeh za španskega stratega, ki je še vedno neporažen z zmaji in je v Stožice vrnil pozitivno energijo. Igra Olimpije ima rep in glavo, v Evropi beleži le zmage, v prvenstvu pa je na vodilnem položaju. Prednost bi bila še višja, če bi proti Celjanom uspela zadržati vodstvo, ki ga je imela v rokah kar dvakrat, a so se gostje vselej vrnili.

Olimpijo je že v tretji minuti po odličnem prodoru Raula Florucza in natančni podaji po strelu z bližine dosegel Diogo Pinto. Foto: www.alesfevzer.com

Sanchez verjame, da je lahko le še bolje

Victor Sanchez je Olimpijo vrnil na vrh lestvice in Bravo, ki je bil na položaju vodilnega prvoligaša en dan, pahnil na drugo mesto. Foto: www.alesfevzer.com ''Nisem povsem zadovoljen. Na vsaki tekmi si želimo zmagati. Če tega ne storimo, nismo povsem zadovoljni,'' je za Šport TV priznal Sanchez, nekdanji zvezdnik španskega nogometa, ki je osvojil la ligo tako z Realom kot tudi Deportivom. Bolj kot rezultat (2:2), prvič v sezoni je na eni tekmi prejel dva zadetka, ga je navdušila igra. "Igrali smo dobro, imeli zrele priložnosti, dvakrat zadeli tudi vratnico," je izpostavil všečno predstavo, katero je domače občinstvo večkrat nagradilo z aplavzom. Izostala je le večja zbranost ob prekinitvah, iz katerih so Celjani dosegli oba zadetka.

Tudi Sanchez je podobno kot Riera padec v zbranosti ter nihanja v igri pripisal utrujenosti zaradi hudega evropskega ritma, vseeno pa bi se lahko dvoboj razpletel v korist Olimpije. Zmanjkalo je le nekaj centimetrov, ko je predložek Marka Bresta, namenjen Ivanu Durdovu, v 85. minuti končal v vratnici. Celjane je tako še drugič na tekmi rešila sreča, Olimpiji pa ni uspelo na lestvici pobegniti prvakom (ob tekmi več) že na +7. Tako je ob koncu obveljal pregovor o sitem volku in celi kozi.

Španska stratega Victor Sanchez in Albert Riera sta se na zgodovinskem prvem španskem trenerskem medsebojnem spopadu v 1. SNL tako razšla brez zmagovalca. Foto: www.alesfevzer.com

Kaj bo šele, ko bodo v taboru Olimpije še popravili napake, hkrati pa nadaljevali z uspešnim privajanjem na taktične domislice kot tudi uigrane akcije, kot je bila denimo tista v 51. minuti, ko je Raul Florucz mojstrsko zaposlil strelca Pedra Lucasa … Sanchez je za zdaj zelo zadovoljen s potekom in dinamiko dela, nadaljevanje pozitivnih rezultatov pa pričakuje že v četrtek na Hrvaškem. Le tri dni pozneje pa sledi nova nogometna poslastica, največja, kar jo premore 1. SNL. Večni derbi v Ljudskem vrtu!