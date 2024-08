Beltinci so se znesli nad Rudarjem, Slovan doma klonil z Grosupeljčani

Nogometaši Bilj, Aluminija in Beltincev so po drugem krogu druge slovenske lige še edine ekipe s stoodstotnim izkupičkom. Biljenci so z 2:0 ugnali Jadran, Aluminij s 3:2 v gosteh Dravo, Beltinci pa prav tako v gosteh velenjski Rudar, in sicer s kar 5:0. V nedeljo sta do prve zmage sezone prišli ekipi Brinje Grosuplje in Tabor Sežana.

Goričane, ki so po uvodnem remiju proti velenjskemu Rudarju prišli do prve zmage v novi sezoni, je v vodstvo že v osmi minuti popeljal Nejc Močnik. Kranjčani so povedli še pred odmorom po golih Luke Šušnjare (20.) in Tonija Vinogradaca (37.), v drugem delu pa so nato Goričani znova obrnili tekmo sebi v prid. V 67. minuti je bil še drugič natančen Močnik, zmago pa je v 88. minuti priskrbel Maj Blažič.

Tudi Tolminci so prišli do prve zmage in prvih točk v novi sezoni po slavju v Novem mestu. Tolminu je zmago z dvema zadetkoma priigral Kalani Carilho Dos Santos Almeida (12. in 61.), za Krko je tolažilni gol v 83. minuti z enajstmetrovke dosegel Nik Kapun.

Pri beltinški zmagi je dva gola prispeval Jura Štimac, Aluminiju pa je v soboto zmago na Ptuju zagotovil Emir Saitoski, ki je z goloma v 64. in 75. minuti poskrbel za preobrat.

V soboto sta se še Bistrica in Ilirija razšli z 2:2, potem ko je domača ekipa v drugem polčasu izničila zaostanek dveh golov, ki ju je dosegel Din Zulić. Izenačujočega pa je prispeval Stanislav Krapuhin v 85. minuti.

V nedeljo je bilo sprva slavnostno na Kodeljevem v Ljubljani, kjer je Slovan po dolgih desetletjih odigral domačo drugoligaško tekmo. A v goste je prišlo ambiciozno Brinje Grosuplje in zmagalo z 2:1. Na drugi nedeljski tekmi je sežanski Tabor s 4:1 premagal Dravinjo. Tako za Grosuplje kot za Tabor je to prva zmaga sezone.

Druga liga, 2. krog:

Petek, 16. avgust:



Sobota, 17. avgust:



Nedelja, 18. avgust:



Lestvica: