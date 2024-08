Riera se po irskem šoku vrača v Stožice

Peti krog prve lige Telemach se bo začel zvečer v Novi Gorici. Primorje bo na derbiju začelja pričakalo zadnjeuvrščene Domžale, za katere bi lahko prvič po letu 2008 v 1. SNL zaigral povratnik Haris Vučkić. Zmagovalec dvoboja med Muro in Bravom se lahko v soboto zavihti na vrh, Koper bo gostil Nafto. V nedeljo bodo nastopili vsi trije slovenski klubi, ki še vztrajajo v Evropi in jih kmalu čaka play-off kvalifikacij za konferenčno ligo. Mariborčani odhajajo v Domžale k Radomljanom, poslastica kroga pa se obeta v Stožicah, kjer se bosta udarila vodilna Olimpija in prvak iz Celja. V središču pozornosti bo trenerski obračun Špancev, Victor Sanchez bo skušal premagati Alberta Riero, ki je v četrtek s Celjani na Irskem doživel boleč udarec, saj si (še) ni zagotovil dolge evropske jeseni.

Rekorder 1. SNL bo zaigral prvič po 16 letih

Haris Vučkić je nekdanji slovenski reprezentant. Na 12 tekmah je dosegel pet zadetkov. V 1. SNL, kjer je kot najstnik odigral pet srečanj, še čaka na strelski prvenec. Foto: NK Domžale Prvoligaška nogometna karavana se bo zvečer ustavila v Novi Gorici, kjer do nadaljnjega domače tekme igra Primorje. Ajdovci so v zadnjem nastopu v gosteh nadigrali Nafto (3:0) in osvojili prve točke po vrnitvi med najboljše. Zdaj ko so si lahko po uspehu v Lendavi oddahnili in so porodni krči, kar zadeva nastopanje v prvoligaški konkurenci, že bolj ali manj odpravljeni, želijo osrečiti navijače še s prvo "domačo" zmago.

V mesto vrtnic prihajajo Domžalčani, ki so v sezono vstopili klavrno, a z remijem z Olimpijo (0:0) nakazali, da bi se lahko rezultatska krivulja obrnila navzgor. K tem bi lahko pripomogle tudi izkušnje povratnika Harisa Vučkića, ki se je po poldrugem desetletju vrnil k rumeni družini. Nekdanji čudežni deček slovenskega nogometa je tudi rekorder 1. SNL, saj je v njej debitiral še pred 16. rojstnim dnem in je najmlajši debitant vseh časov. Zdaj je star 31 let in bi rad dokazal, da v vrhunskem nogometu še vedno ni rekel zadnje.

Mura in Bravo lahko skočita na vrh

Muro in Bravo je pred časom zelo povezoval Dejan Grabić. Dolgoletni trener Šiškarjev se je namreč odločil za delo v Murski Soboti, kjer s črno-belimi ni dosegal pričakovanih rezultatov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Mladi ljubljanski klub Bravo je trn v peti velikim slovenskim prvoligašem tudi to sezono. Po bolečem izpadu iz Evrope je tako spravil v slabo voljo Maribor v Ljudskem vrtu (1:1), nato pa srečno v Stožicah odpravil še Koper (1:0). Jo lahko v soboto zagode še Muri, ki je do poraza v Ljudskem vrtu (1:2) pod taktirko Antona Žlogarja ohranila stoodstotni izkupiček v 1. SNL in lahko z zmago nad Bravom skoči na vrh lestvice? Podobno velja tudi za varovance Aleša Arnola, saj bi tudi njih zmaga začasno ponesla na vrh, kar bi bil še eden izmed bolj zvenečih dosežkov, ki jih v zadnjih letih kratke klubske zgodovine ne manjka.

Zanimivo je, da imata Mura, odkar se je leta 2018 v novi klubski preobleki vrnila med prvoligaško okolje, in Bravo na medsebojnih tekmah povsem izenačen učinek. To velja tako za dvoboje v Murski Soboti kot Ljubljani. Skupno je Mura na 20 tekmah zmagala petkrat, podobno velja tudi za Bravo. Kar zadeva obračune v Fazaneriji, Mura izjemno težko premaguje Bravo. Zbrala je le dve zmagi, toliko se jih je v Prekmurju razveselil tudi ljubljanski prvoligaš, kar šest od desetih tekem pa se je končalo z neodločenim rezultatom.

Najdaljše gostovanje v 1. SNL. Nafta bo prepotovala več kot 300 kilometrov!

Koper je v tej sezoni že doživel domači poraz. Bonifiko je osvojila Olimpija. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Tudi v sezoni 2024/25 ni veliko remijev. Koper in Nafta se nista še nikoli razšla s tekmecem z neodločenim rezultatom. Kanarčki so se z njim dolgo spogledovali v prejšnjem krogu, ko so v ponedeljek namučili Bravo v Stožicah. Bili so podjetnejši, si priigrali več priložnosti in imeli višjo posest žoge, na koncu pa si z avtogolom v izdihljajih srečanja pokvarili večer.

Varovanci Oliverja Bogatinova imajo dobro priložnost, da z domačo zmago nad Nafto, s katero so se nazadnje merili leta 2018, takrat še v drugi ligi, hitro pozabijo na ponesrečeno gostovanje v Ljubljani. V prejšnjem krogu ni šlo prav nič po načrtih niti Lendavčanom, saj so doma izgubili z do takrat zadnjeuvrščim Primorjem kar z 0:3. Tokrat bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi se izogniti tretjemu zaporednemu porazu. Odhajajo na najdaljše gostovanje, kar si ga je moč zamisliti v 1. SNL. Z avtobusom bodo namreč na poti do Bonifike prepotovali več kot 300 kilometrov!

Vijolice pred tekmo s Švedi na gostovanje, kjer ne izgubljajo

Kako hudo se je na gostovanju v Srbiji poškodoval slovenski reprezentant Josip Iličić? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nedelja prinaša nastope treh slovenskih klubov, ki še vztrajajo v Evropi in jih kmalu čaka play-off kvalifikacij za konferenčno ligo. Mariborčani bodo ob 18.30 gostovali v Domžalah in skušali upravičiti vlogo favoritov proti Radomljam. Ne bo lahko, saj je za vijolicami zelo zahtevna preizkušnja v Srbiji, kjer so po 120 minutah izgubili z Vojvodino, a nato na krilih izvrstnih posredovanj vratarja Ažbega Juga po izvajanju 11-metrovk le izločili novosadski klub in si priigrali nastop v play-offu proti švedskemu Djurgardnu.

Napredovanje Maribora na dramatični tekmi, na kateri so v 24. minuti izključili trenerja Anteja Šimundžo, je terjala hud davek, saj je Josip Iličić po poškodbi odšepal z igrišča še pred koncem prvega polčasa. Mlinarji v obrambi ne bodo mogli računati na kaznovanega Uroša Koruna, statistika pa je na strani Maribora, ki v gosteh ni še nikoli izgubil z Radomljami. Pri vijolicah je v 1. SNL v imenitni strelski formi Arnel Jakupović, ki kot nekdanji napadalec Domžal odlično pozna stadion ob Kamniški Bistrici. S štirimi zadetki je z naskokom prvi strelec 1. SNL.

Španski spopad trenerjev v Ljubljani. Kako huda je poškodba Kojića?

Celjani so na Irskem po podaljšku izgubili z 1:3 in izpadli iz kvalifikacij za ligo Europa. Foto: Guliverimage Največja poslastica kroga se obeta v nedeljo zvečer. Razlogov je veliko. Če je Olimpija pod vodstvom novega trenerja Victorja Sancheza v sezono vstopila imenitno, saj niza zmage tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, obenem pa se mreža Matevža Vidovška trese zelo redko, pa Celjani po zadnjih burnih spremembah, ko je Damirja Krznarja na trenerskem položaju zamenjal povratnik Albert Riera, še zdaleč niso uresničili vseh želja.

V Evropi trpijo, po visokem porazu s slovaškim prvakom Slovanom (0:5) so Celjani zapravili še drugo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen, ko so v tretjem krogu kvalifikacij za ligo Europa izpadli proti irskemu prvaku Shamrock Rovers. Izpadli so po podaljšku, kar jim je vzelo ogromno moči (1:3), po vrnitvi z Otoka pa sledi verjetno najtežji izziv prvenstva, gostovanje pri vodilni Olimpiji.

Zmaji so moldavskega podprvaka Šerif iz Tiraspola odpravili kar s skupnim rezultatom 4:0! Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Zmajem gre odlično, dvoboj v Ljubljani bi lahko postregel s povsem drugačnim razmerjem moči, kot je ob zadnjem gostovanju Riere s Celjem. Takrat je nekdanji zvezdnik Liverpoola 27. avgusta 2023 premagal nekdanje varovance v Stožicah s 4:2. Leto dni pozneje je v bistveno težjem položaju. Igralski kader se po njegovi zahtevi krči, med zadnjimi je odšel tudi med navijači zelo priljubljen kapetan Denis Popović, v Evropi pa jih čaka armenski Pjunik. Olimpijo na drugi strani do uresničitve evropskih sanj o ponovnem igranju v glavnem delu konferenčne lige čaka sosedski obračun z neugodno Rijeko. Sprva na Hrvaškem, nato še v Stožicah.

Sanchez: Pametno smo igrali v Moldaviji

Victor Sanchez se bo v nedeljo zvečer pomeril v trenerskem obračunu z mlajšim rojakom Albertom Riero. Foto: www.alesfevzer.com Zmaji želijo do dvoboja na Rujevici zadržati zmagoviti niz. V Moldaviji (1:0) so v četrtek odigrali pametno, kar je poudaril tudi španski strateg Sanchez. "Trave niso zalili. Vsi ste videli, da so poskušali preprečiti naše kombinacije in gradnjo igre. Ampak smo se prilagodili tudi takšnemu nogometu. V dvobojih smo bili zelo močni. Pametno smo igrali, da zaradi zelenice nismo tvegali v določenih položajih. Na koncu smo dobili priložnost za gol in zmago na tekmi. Zelo sem vesel zaradi tega. Še naprej zmagujemo," ga zdaj čaka španski spopad z rojakom Riero. Oba sta nekdanja španska reprezentanta, v karieri sta igrala za velike klube, zdaj ju čaka še derbi petega kroga 1. SNL.

Idilo v ljubljanskem taboru je pokvarila le poškodba stegenske mišice obetavnega napadalca Dina Kojića. Danes ga čakajo dodatni zdravstveni pregledi.

