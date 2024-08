Državni prvaki v nogometu Celjani so novo sezono začeli izvrstno, brez poraza pod starim trenerjem Damirjem Krznarjem, nato pa ga nerazumno in brez pojasnila zamenjali. Vrnil se je njihov stari tvorec lanskih uspehov Albert Riera, a očitno se je v slačilnici ob tem nekaj porušilo. Začeli so se vrstiti porazi, po ligi prvakov so zdaj izpadli še v kvalifikacijah za evropsko ligo in zdi se, da bodo od vseh treh slovenskih klubov v kvalifikacijah za konferenčno ligo imeli še najtežje delo. Za piko na i jih ta konec tedna v prvi ligi čaka še dvoboj z Olimpijo, ki igra zelo dobro.

Albert Riera Foto: Guliverimage Riera je takoj po vrnitvi v Celje napovedal, da bo kader zmanjšal, da nikar ne računa na toliko nogometašev. Ni pa nihče pričakoval, da bodo en za drugim odhajali domači igralci, igralci, ki so v zadnjih dveh sezonah pustili pečat. Odšli so Karlo Špeljak, Gregor Bajde, Matic Vrbanec in nenazadnje kapetan Denis Popović, ki je držal po koncu slačilnico. In zdaj se je oglasil prek družabnih omrežij. Njegove besede povedo veliko. Lahko ga razumemo, da je globoko prizadet, ker se je ta pravljična zgodba iz minule sezone tako žalostno končala.

"Biti vaš kapetan in skupaj z vami osvojiti naslov prvaka je bila čast, ki je ne bom nikoli pozabil. Zahvaljujem se vsakemu soigralcu, ki je z mano delil tako slačilnico kot igrišče, fizioterapevtom, ekonomom in vsem trenerjem, ki so bili z nami na poti do uspeha.

Čeprav sem si želel svojo kariero zaključiti v domačem mestu so določeni ljudje imeli drugačne načrte. Sprejemam to odločitev in z njo zapuščam klub, a vedno bom ponosen na vse, kar smo skupaj dosegli. Želim vam, ekipa, še veliko uspehov. Vem, da boste še naprej trdo delali, se borili in postavljali nove mejnike. Nikoli ne pozabite, da je najpomembnejše srce na igrišču in zvestoba ekipi," je zapisal. "Zadnji CELJAN zapustil celjsko barko."