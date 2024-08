Ante Šimundža: Ni prijetno, tega si ne smem več dovoliti

Šimundžo je na Švedskem na vročem vijoličnem trenerskem stolčku nadomeščal pomočnik Damjan Ošlaj. Foto: Guliverimage Kako je spremljati eno najpomembnejših tekem v sezoni s tribune? Tovrsten občutek je v četrtek v Stockholmu občutil Ante Šimundža. Zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel prejšnji teden na dvoboju v Srbiji, ga je namreč doletela huda kazen. Mariborčanov ne sme voditi s klopi kar na dveh evropskih tekmah.

"Leta 2011 sem postal samostojni trener in nisem vajen suspenzov ali podobnih situacij. Če se prav spomnim, sem bil v slovenski ligi kaznovan le enkrat, na tekmi z Dravo. Popolnoma druga zadeva je na evropskem tekmovanju, kjer sem bil vedno z ekipo ob igrišču. Ni prijetno na tribuni, tega si ne smem več dovoliti in si tudi ne bom. Moram pa izpostaviti sodelovanje s klopjo, ki se je odlično odzvala in nasploh odlično vodila tekmo," je čestital sodelavcem, zlasti prvemu pomočniku Damjanu Ošlaju, s katerim sodeluje že dolgo in je z njim nabiral izkušnje tudi pri Muri in Ludogorcu. V nadaljevanju trenerske kariere se bo tako skušal izogniti izključitvam in izbrance vselej na tekmi voditi s klopi.

"Djurgarden je ekipa, ki ima rep in glavo"

Kapetan Josip Iličić in vratar Ažbe Jug po porazu na Švedskem. Foto: Guliverimage Na tribunah je spremljal zahtevno tekmo, ki pa je bila po njegovem mnenju bolj kot za gledalce zanimiva za trenerje. "Te njihove dolge žoge so nas, po pravici povedano, nekoliko presenetile. Poskušali so z igro na preskok, česar doslej niso počeli, a smo zelo dobro odgovorili. Imeli smo svoje trenutke v igri, zaradi umetne trave smo bili v določenih trenutkih nenatančni. Veseli me spoznanje, da smo vztrajali pri svojih principih in svojih zadevah, pri kontinuiranih napadih. Bili smo tekmovalni, žal smo prejeli zadetek, a so fantje oddelali tekmo na visoki ravni," je Šimundža pohvalil nogometaše Maribora, da so se dobro prilagodili na umetno travo. Pričakoval je namreč, da bi lahko imeli s tem večje težave.

"Prvih 15 minut je minilo, ne da bi čutili pritisk gostiteljev, ki smo ga pričakovali. V uvodni fazi smo se odzvali zelo dobro. Je pa dejstvo, da bi morali ostati zbrani do konca tekme. Pripetila se nam je manjša napaka pri sprejemanju odločitve, kako in kaj, pod pritiskom. In potem se hitro zgodi, kar se je. Izkazalo se je, da je Djurgarden ekipa, ki ima rep in glavo. Tekmeci lahko tudi med tekmo spremenijo način igre in morali bomo biti zelo previdni, da se ne bomo znašli v neprijetnih situacijah. Tekmeci so vendarle v prednosti, tega ne smemo pozabiti", zelo spoštuje tekmeca, zadnjo oviro Maribora na poti do tako želenega preboja v konferenčno ligo, ki bi vijolicam zagotovil dolgo evropsko jesen in veliko finančnih ugodnosti. Zgolj udeležba v glavnem delu konferenčne lige namreč prinaša osnovno nagrad Evropske nogometne zveze (Uefa) v višini treh milijonov evrov.

Na sever Evrope so odpotovali tudi privrženci Maribora. Foto: Guliverimage

V Ljudskem vrtu bo v prednosti Maribor

Razočaranje Lana Vidmarja po zadetku Djurgardna v 69. minuti. Foto: Guliverimage Če je bila umetna travnata podlaga na prvi tekmi prednost gostiteljev, bi bilo lahko podobno na povratni tekmi, kjer bo Maribor pričakal Švede na naravni travi. O tem je prepričan tudi Šimundža.

"Če so imeli tokrat tekmeci izrazito prednost domačega igrišča z umetno travo in svojega stadiona, menim, da bomo v Ljudskem vrtu mi tisti, ki bomo imeli podobno prednost zaradi naravne trave. Verjamem, upam in želim pa si, da bomo imeli neprimerno večjo podporo gledalcev," verjame, da bodo prihodnji četrtek, ko bo nogometna Slovenija priča zgodovinskemu dnevu, saj bodo tekmo sezone v Evropi na domačem stadionu igrali tako Maribor (začetek ob 20.15) kot tudi Olimpija (19.00) in Celje (20.15), privrženci vijolic napolnili Ljudski vrt.

Sven Karić Šoštarič je moral zaradi rdečega kartona predčasno v slačilnico in bo manjkal na povratni tekmi. Foto: Guliverimage

Maribor bo zaostanek s prve tekme moral loviti brez pomoči Svena Šoštariča Karića, ki je v zaključku srečanja na Švedskem prejel rdeči karton. "Neprijetna situacija, a je bil odziv igralcev po rdečem kartonu zelo dober. Hitro smo se dogovorili s klopjo in izpeljali končnico brez večjih pretresov. Poiskali bomo rešitev tudi za povratni dvoboj, imamo nekaj dni časa, da se pripravimo in po opravljenih analizah izberemo najboljšo potezo. M'Bondo je prva izbira, lahko pa prevzame Svenovo vlogo tudi Sikošek in v tem primeru bi na levi strani igral Milec," Šimundža, ki na tekmi na Švedskem ni mogel računati tudi na poškodovanega Hilala Soudanija, razpolaga z nekaterimi rešitvami, kako v obrambni vrsti nadomestiti Šoštarića Karića.

O tem bo podrobneje razmišljal šele v ponedeljek, saj ga pred evropskim vrhuncem sezone čaka še največji slovenski spektakel, večni derbi proti Olimpiji. Ni kaj, Ljudski vrt bi bil lahko dvakrat zapored poln kot že dolgo ne!