Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Milenko Aćimović je predstavil sezonam igralcev, na katere bo računal na prihajajočih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, je prvi vpoklic dobil igralec Olimpije Dino Kojić.

Mladi Slovenci bodo šestega septembra ob 18.30 gostovali v Franciji, 10. septembra ob 18.00 pa bodo v Fazaneriji gostili izbrano vrsto Cipra. Slovenija je pred drugim delom kvalifikacij v svoji skupini vodilna z 12 točkami, tri zaostaja Francija, ki ima tekmo manj. Tretjeuvrščena Avstrija za Slovenci zaostaja štiri točke, Bosna in Hercegovina devet, še točko več pa Ciper.

Dino Kojić Foto: www.alesfevzer.com Reprezentanca se bo zbrala v ponedeljek v Moravskih Toplicah. "Popolnoma zaupam fantom, ki so nas pripeljali do tega položaja. Ekipa si je to izborila in ne vidim potrebe po večjih spremembah," je pojasnil MIle Ačimović, ki pa je zaradi dobrih iger vpoklical Dina Kojića.

Strokovno vodstvo slovenske reprezentance je popolnoma osredotočeno na obračun s Francijo, ki jo po odhodu Thierryja Henryja vodi Gerald Baticle. "Francija nam je zadala edini poraz v teh kvalifikacijah. Gre za ekipo z vrhunskimi igralci, ki si zasluži veliko spoštovanje. Menjava selektorja pomeni za nas določeno neznanko, saj smo se s strokovnim vodstvom pripravljali na način igre, ki so jo gojili pod vodstvom Henryja. Zdaj bo to nova zgodba, na katero se bomo skušali pripraviti po najboljših močeh," je povedal selektor.

Ačimović se bo na klop Slovenije vrnil za tekmo s Ciprom. "V tej skupini, pa tudi na splošno v nogometu, ne smeš nobenega podcenjevati. S fanti imamo to zelo dobro razčiščeno. Gremo tekmo po tekmo, tako da se o Cipru ne bomo pogovarjali, dokler ne bo končana tekma v Franciji."

Pot na evropsko prvenstvo si bodo neposredno zagotovili zmagovalci kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene reprezentance. Šest preostalih drugouvrščenih reprezentanc se bo za mesto na zaključnem turnirju pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.

Seznam igralcev:



Vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow), Žan-Luk Leban (Everton), Lovro Štubljar (Celje);



Branilci: Mark Strajnar (Mura), Anel Zulić (Mura), Mitja Ilenič (New York FC), Nino Milić (Domžale), Srđan Kuzmić (Viborg), Marcel Ratnik (Olimpija), Marko Ristić (Olimpija);



Vezisti: Svit Sešlar (Eyüpspor), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Tio Cipot (Grazer AK), Enrik Ostrc (Helmond), Martin Pečar (Bravo), Jošt Pišek (Celje), Nick Perc (Domžale), Marcel Lorber (Maribor), Žan Jevšenak (Pisa), Marko Brest (Olimpija);



Napadalci: David Flakus Bosilj (Castellon), Dino Kojić (Olimpija), Nejc Gradišar (Fehervar).