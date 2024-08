Green Dragons preplavili Ljubljano s posebnimi parolami #video

Poletni meseci v Ljubljani so že sami po sebi zelo vroči, zdaj pa je za dodatno vročico poskrbela še evforija privržencev nogometne Olimpije. V četrtek čaka zeleno-bele tekma sezone. V Stožice prihaja Rijeka. Prva tekma na Rujevici se je razpletla brez zmagovalca (1:1), navijaška skupina Green Dragons pa je poskrbela za popolno mobilizacijo in v želji, da bi severno tribuno v Stožicah proti tekmecu iz Hrvaške napolnila do zadnjega mesta, po mestu izpostavila številne parole in pozive.

Sodeč po ogromnem zanimanju za nakup vstopnic, ki se prodajajo kot vroče žemljice, bi lahko bil največji nogometni objekt v Sloveniji v četrtek poln do zadnjega mesta. Zaradi "tampon con" med privrženci Rijeke, teh bo v Ljubljano organizirano prišlo okrog 800, in domačim občinstvom v Stožicah resda ne gre pričakovati rekordnega obiska, kakršnemu je bila priča Slovenija ob proslavljanju preboja Kekove čete na Euro 2024 po lanskoletni reprezentančni tekmi s Kazahstanom (16.432 gledalcev), lahko pa bi se jih zbralo zgolj nekaj tisoč manj. Ozračje bi lahko spominjalo na tekmi z Ludogorcem in Galatasarayem, ko so Stožice izžarevale čarobno energijo.

Tako je bilo v poznih popoldanskih urah v ponedeljek:

Vročico pred tekmo leta, ki lahko Olimpiji zagotovi drugo zaporedno sodelovanje v konferenčni ligi, s tem pa tudi pestro in dolgo evropsko jesen, dodatno dvigujejo tudi domači navijači. S posebno akcijo, v kateri so preplavili ljubljanske ulice s posebnimi parolami, so dali vedeti, s kako pomembnim srečanjem bodo imeli opravka nogometaši v zeleno-belem, ki jih v tej sezoni tako uspešno vodi Victor Sanchez.

"Ni izgovora, sever kliče"

Glede na burno preteklost odnosov med navijaškima skupinama Olimpije in Rijeke, Green Dragons in Armada so pred tremi desetletji veljali še za zaveznike, nato pa so se postopno znašli na sovražnih bregovih, je želja domačih privržencev, da bi tekma minila pred povsem polnimi tribunami, še toliko večja.

Foto: Green Dragons

Foto: Green Dragons

Foto: Green Dragons

Tako so v posebni akciji "okrasili" Ljubljano s številnimi transparenti, s katerimi pozivajo navijače, naj pridejo v Stožice. "Ni izgovora, sever kliče," so na Mesarskem mostu v središču Ljubljane nad Ljubljanico izpostavili transparent, vse podkrepili še s pirotehničnim šovom v ladjici, simpatizerje Olimpije pa pozvali na ogled srečanja tudi v večjih ljubljanskih naseljih, denimo Fužinah in Štepanjskem naselju v Mostah ter na Viču.

Prijateljstvo med skupinama se je skrhalo

Po Ljubljani so izobesili še nekaj transparentov, na katerih so v tipičnem navijaškem provokativnem slogu, ta velja že dolgo časa za folkloro pred tako pomembnimi tekmami, izkazali sovražno nastrojenost do Rijeke. Pri tem so se dotaknili tudi Matjaža Keka, zdajšnjega selektorja, sicer pa nekdanjega trenerja Rijeke, ki je na Hrvaškem dosegal podvige in se v klubsko zgodovino zapisal z zlatimi črkami.

Foto: Green Dragons

Mariborčanu še do danes niso oprostili dejanja, ko je še kot igralec, takrat je bil tudi kapetan vijolic, leta 1998 na razburljivem večnem derbiju (4:4) prijel eno izmed bakel, ki so jo navijači Olimpije zalučali na igrišče, in jo vrgel med privržence zmajev. Selektor Kek na to dejanje ni bil ponosen, označil ga je za veliko neumnost, a tudi pojasnil, kako se je vse skupaj zgodilo refleksno, saj je bakla s strani navijačev Olimpije priletela blizu glave vratarju Maribora in jo je nato vrgel nazaj.

Foto: Green Dragons

Zakaj pa se je nekdaj zgledno sodelovanje med navijači Olimpije in Rijeke tako skrhalo? Navijaška skupina Armada, ki stiska pesti za Rijeko, je še leta 1990 med drugim prišla v Ljubljano tudi na tekmo zmajev proti srbskemu velikanu Partizanu oziroma Crveni zvezdi. Ko pa je sledilo srečanje privržencev Green Dragons z Armado deset let pozneje, takrat so se navijači Olimpije odpravili na Reko z namenom, da bi slovenski rokometni reprezentanci pomagali na tekmi evropskega prvenstva, so se že začela fizična obračunavanja. Leta 2013, ko sta se Olimpija in Rijeka pomerili na prijateljski tekmi v Kranjski Gori, je prišlo do največjega incidenta. Green Dragons so presenetili Armado.

Dobrih deset let pozneje se kluba merita za veliko evropsko nagrado, nastop v konferenčni ligi, temu primeren je naboj tudi na navijaških tribunah. Olimpija, ki v tej sezoni sploh še ni izgubila, ima izvrstno priložnost, da izloči drugi najboljši hrvaški klub. Velik vložek srečanja je prepoznalo tudi občinstvo v Ljubljani, saj vlada tako veliko zanimanje za vstopnice, da bi lahko četrtkov sosedski spopad ponudil ogromen spektakel. Začel se bo ob 19. uri.