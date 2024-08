Velika čast za 1. SNL, selektor Avstrije vpoklical vročega strelca Maribora

Ne zgodi se pogosto, da bi slovenska nogometna reprezentanca na tekmovanju kot je liga narodov proti uglednemu in močnemu tekmecu zaigrala proti nogometašu, ki si služi kruh v 1. SNL. Takšen primer se bo zgodil 6. septembra, ko bo eden izmed kandidatov za nastop pri Avstriji, za mnoge prvem favoritu skupine, tudi napadalec Maribora Arnel Jakupović.

Slovenska nogometna izbrana vrsta bo 6. septembra zaigrala prvič po Euru 2024, na katerem je pustil izjemen vtis in izpadla v osmini finala šele po izvajanju 11-metrovk proti Portugalski. Varovanci Matjaža Keka, ki bo svoj seznam predstavil v petek, bodo prihodnji mesec novo izvedbo lige narodov začeli proti Avstriji.

Selektor Avstrije Ralf Rangnick, ki je podobno kot Slovenija končal pot na Euru 2024 v osmini finala, je presenetil z odločitvijo, da na seznam uvrsti tudi Arnela Jakupovića. Napadalec Maribora, ki bo skušal v četrtek z vijolicami izločiti Djurgarden in vijolicam omogočiti dolgo evropsko jesen, je v tej sezoni v zelo dobri strelski formi. S petimi zadetki je najboljši strelec 1. SNL, bi pa lahko do konca poletnega prestopnega roka zamenjal klubsko okolje, saj ga v svoje vrste vabi hrvaški Osijek. O tem poročajo številni hrvaški mediji.

Avstrija bo 6. septembra gostovala v Ljubljani. Foto: Reuters

Na seznamu Avstrije sicer prevladujejo nogometaši nemških prvoligaških klubov. Selektor Rangnick lahko računa na številna zelo spoštovana imena, med njimi so tudi igralci takšnih klubskih velikanov kot so Bayern München, Borussia Dortmund in milanski Inter, med vpoklicanimi nogometaši pa sta tudi dva soigralca Benjamina Šeška iz Leizpiga.

Vpoklicani avstrijski reprezentanti si tako služijo kruh v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, na Danskem in v Sloveniji. Zanimivo je, da na seznamu ni nobenega člana avstrijskega prvaka Sturm Gradec, za katerega nastopata dva Kekova izbranca - Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat.