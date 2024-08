V Stožicah in Celju slavijo evropsko jesen, grenak konec za Maribor

Slovenski nogometni klubi so v dobrih treh desetletjih, odkar nastopajo na tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), že večkrat izkusili dolgo evropsko jesen, tudi letos pa bo imela Slovenija v Evropi jeseni dva svoja predstavnika. Za odmeven dosežek sta poskrbela Olimpija in Celje, ki sta se z velikima zmagama prebila v glavni del konferenčne lige. Olimpija je po remiju na prvi tekmi (1:1) doma s kar 5:0 nadigrala Rijeko, slovenski prvak Celje pa je po porazu proti Pjuniku na prvi tekmi (0:1), na povratni tekmi slavil s 4:1. Brez evropske jeseni pa so ostali nogometaši Maribora, za katere je bil še v drugo z 1:0 nerešljiva uganka švedski Djurgarden.

Četrtek, 29. avgust:

Odkar je Uefa prižgala zeleno luč še tretjemu klubskemu tekmovanju, konferenčni ligi, imajo številne države, ki so bile pred tem obsojene na hitre izpade njenih predstavnikov v Evropi, veliko večje možnosti, da spremljajo svoje klube na evropskih zelenicah tudi v bolj mrzlih jesenskih mesecih. Več možnosti za uspešno in daljšo evropsko sezono pa imajo tudi slovenski klubi, letos bomo tako v konferenčni ligi spremljali Olimpijo in Celje, medtem ko se je na zadnji stopnički zataknilo Mariboru, ki bo tako vse svoje sile uperil v domače prvenstvo.

Olimpija že v prvem polčasu do vodstva s 4:0

Ljubljanska Olimpija je v kvalifikacijah za konferenčno ligo pod vodstvom Victorja Sancheza preskočila prav vse ovire. Zmaji so za dozdajšnji vrhunec sezone počakali prav do zadnje tekme kvalifikacij, ko so na povratni tekmi v Stožicah Rijeko premagali s kar 5:0 (4:0). Prva tekma na Reki se je končala z 1:1, tako da bo v skupinskem delu tekmovanja igrala ljubljanska zasedba, ki je v Stožicah poskrbela za pravi nogometni praznik. Drugi zaporedni preboj v skupinski del bo Olimpiji, ki pod španskim strategom še 12. tekme v sezoni ni izgubila, prinesel skoraj tri milijone evrov.

Olimpija : Rijeka 5:0 (4:0) /1:1/ Stadion Stožice, gledalcev 12.616, sodniki: Schnyder, M. Zürcher, B. Zürcher (vsi Švica).

Strelci: 1:0 Florucz (2.), 2:0 Thalisson (13.), 3:0 Kojić (35.), 4:0 Thalisson (45.), 5:0 Lucas (47.).

Olimpija: Vidovšek, Sualehe (od 66. Lasickas), Ratnik, Muhamedbegović (od 74. Ristić), Silva, Agba, Thalisson, Doffo, Florucz (od 55. Pinto), Kojić (od 46. Brest), Lucas (od 55. Durdov).

Rijeka: Zlomislić, Devetak (od 46. Bogojević), Rađeljić (od 46. Majstorović), Galešić, Smolčić, Fruk (od 46. Djouahra), Petrovič, Hodža (od 46. Selahi), Janković, Ivanović (od 74. Andrić), Pašalić.

Rumeni kartoni: Thalisson, Florucz; Janković, Rađeljić, Petrovič.

Rdeči karton: /.

Zmaji danes računajo na prednost domačega občinstva, saj je stadion v Stožicah poln skoraj do zadnjega kotička. Obračun se je za Olimpijo začel izjemno, saj je povedla že v četrti minuti! Ahmet Muhamedbegović je ob vtekanju izjemno našel Raula Florucza, ki je nato neoviran z lobom premagal vratarja Rijeke Martina Zlomislića. Stranski sodnik je sicer takoj pokazal na prepovedani položaj, a je bilo ob ogledu posnetka jasno, da tega ni bilo, kar je po nekaj trenutkih priznal tudi glavni sodnik Schnyder in pokazal na vodstvo Olimpije z 1:0! Le devet minut pozneje pa je v Stožicah znova završalo! Sam se je po novem odličnem vtekanju tokrat Pedra Lucasa pred praznimi vrati Rijeke znašel Charles Thalisson, ki je po podaji povišal na 2:0.

V Stožicah je vladalo imenitno vzdušje. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Hitro zatem je imel na nogi Dino Kojić vodstvo s 3:0, a je meril malce mimo leve vratnice vrat tekmecev. Je pa bil Kojić toliko bolj uspešen v 35. minuti, ko je večino posla najprej opravil Pedro Lucas, nato pa je Kojić sam pred vrati matiral vratarja Rijeke za 3:0. Kot da to še ne bi bilo dovolj, je na 4:0 pred koncem prvega polčasa s svojim drugim golom na tekmi povišal Thalisson.

A zmaji se tu niso ustavili, po dobri minuti igre v drugem polčasu je v Stožicah v izjemni kulisi Pedro Lucas povišal na 5:0.

Tekma prekinjena

Po dobri uri igre in simultanki Olimpije pa je zavrelo med navijači Rijeke, ki so na zelenico Stožic zmetali številna pirotehnična sredstva, stole in druge pripomočke, zato je bila tekma za približno 25 minut prekinjena, organizatorji pa so se ob tem trudili izprazniti južno tribuno, a so navijači Rijeke skušali obračunati tudi s policijo.

Navijači Rijeke so po dobri uri poskrbeli za sramotno dogajanje. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Po dolgem premoru se je nato tekma pred izpraznjeno južno tribuno vendarle nadaljevala, Olimpija pa ja tekmo brez večjih pretresov pripeljala do velike zmage in uvrstitve v konferenčno ligo. Skupinski del bo začela 3. oktobra, tekmece zanj pa bo dobila na petkovem žrebu ob 14.30.

Hiter šok za Maribor, zadnje pol ure še z igralcem manj

Zataknilo pa se je Mariboru, ki tudi po sedmih letih ne bo znova del evropske nogometne jeseni. Vijolice se v boju za "play-off" morale priznati premoč švedski ekipi Djurgarden, ki je na obeh tekmah slavila z enakim izidom 1:0. Zaradi rdečega kartona je na povratni tekmi manjkal Sven Šoštarič Karić, ob tem pa so se morali Štajerci znajti tudi brez poškodovanega Alžirca Hilala Soudanija in kaznovanega stratega Anteja Šimundže.

Maribor : Djurgarden 0:1 (0:1) /0:1/ Stadion Ljudski vrt, gledalcev 8150, sodniki: Lukjančukas, Mirauskas, Kazlauskas (vsi Litva).

Strelec: 0:1 Hümmet (4.).

Maribor: Jug, Širvys, Vidmar, M'Bondo, Milec, J. Repas, Ž. Repas (od 83. Beugre), Barišić (od 65. Sikošek), Iličić, Božić (od 65. Borys), Jakupović (od 72. Mbina).

Djurgarden: Rinne, Stahl, Une Larsson, Danielson, Kosugi, Schüller (od 27. Stensson), Sabovic, Gulliksen (od 71. Radetinac), Wikheim (od 71. Fallenius), Tokmac Nguen, Hümmet (od 85. Priske).

Rumeni kartoni: Vidmar, Ž. Repas, Iličić, Milec; Stensson, Priske, Danielson.

Rdeči karton: Vidmar (59.).

Srečanje v Ljudskem vrtu se ni niti začelo niti končalo po željah Mariborčanov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor, vodil ga je Damjan Ošlaj, je sicer pokazal solidno igro, prevladoval, a zgodnji zadetek Švedov je bil dovolj, da vijolični ostajajo brez uvrstitve v skupinski oziroma po novem ligaški del katerega od evropskih tekmovanj. Nazadnje so tam igrali leta 2017.

Mariborčani doma srečanja niso dobro odprli, že v četrti minuti je Wikheim po prodoru v kazenski prostor podal v sredino, Deniz Hümmet pa je iz bližine potisnil žogo v mrežo za vodstvo gostov z 1:0. Mariborčani so nato pritiskali na vrata tekmecev, a brez uspeha. Za nameček so Štajerci v 59. minuti ostali brez nogometaša na igrišču, saj je bil po drugem prejetem rumenem kartonu predčasno v slačilnico poslan Lan Vidmar. Maribor nato ni bil več toliko nevaren, v 75. minuti pa so bili Švedi pred zaključno žogico, ko je Haris Radetinac z roba kazenskega prostora zadel prečko mariborskih vrat, na koncu pa se kljub zapravljeni priložnosti s soigralci razveselil uvrstitve v skupinski del tekmovanja.

Celjani trepetali, nato pa je na sceno stopil rezervist Kučys

Bolj prešerno pa se je zadnje dejanje kvalifikacij končalo za Celjane, ki so na povratni tekmi s 4:1 preskočili Pjunik in se tako maščevali za poraz na prvi tekmi (0:1), s tem pa prišli tudi do največjega evropskega uspeha v zgodovini kluba. Celjani so sicer v zvezni vrsti pogrešali Tamarja Svetlina in Marka Zabukovnika, a kljub temu izkoristili tretjo zaključno žogico za zagotovitev dolge evropske jeseni. Za veselje na stadionu Z'dežele, ki se v zadnjem obdobju ne more pohvaliti z dobro pripravljeno, ampak dotrajano in slabo travnato površino, so izbranci Alberta Riere uspešno skovali pot do zmage.

Celje : Pjunik 4:1 (2:0) /0:1/ Stadion Z'dežele, sodniki: Ciochirca, Weiss, Obritzberger (vsi Avstrija).

Strelci: 1:0 Nemanič (21.), 2:0 Bobičanec (42./11-m), 2:1 Cociuc (63./11-m), 3:1 Kučys (73.), 4:1 Kučys (85.).

Celje: Rozman, Karničnik, Nemanič, Vuklišević, Nieto, Bobičanec, Dulca, Kouter, Matko (od 71. Kučys), Edmilson (od 57. Pišek), Kvesić.

Pjunik: Avagjan, Juninho, Vakulenko, Bratkov, Davidjan (od 79. Deble), Martim Maia (od 79. Bravo), Cociuc (od 79. Udo), Alemao, Otubanjo (od 80. Paredes), Agdon, James.

Rumeni kartoni: Nemanič, Kvesić, Rozman, Pišek, Kučys; Bratkov, Bravo.

Rdeča kartona: Kvesić (47.); James (10.).

Armandas Kučys je z dvema goloma postal junak Celja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Že v peti minuti so Celjani na domači zelenici zadeli vratnico, potem ko je odbita žoga v kazenskem prostoru prišla do Damjana Vukliševića, a je stresel okvir vrat. Celjani so od desete minute igrali z nogometašem več, potem ko je Jamesa sprovociral Juanjo Nieto, brazilski napadalec Pjunika pa se je nato zaletel v španskega branilca in predčasno odšel pod prho. Nadaljnji pritisk Celja je sadove obrodil v 21. minuti, ko se je žoga odbila do Klemna Nemanića, ta pa je žogo zabil v mrežo nasprotnika. V 41. minuti so gostitelji povišali vodstvo, potem ko so gostje v kazenskem prostoru Celja igrali z roko. 11-metrovko je zanesljivo izvedel Luka Bobičanec, ki je zadel za 2:0.

V 48. minuti pa so z deseterico na zelenici ostali tudi domači, potem ko je drugi rumeni karton po prekršku prejel Mario Kvesić. Nogometaši Pjunika so nato ob izenačitvi moči na igrišču v 63. minuti znižali zaostanek. V kazenskem prostoru gostov je z roko igral Nemanić, gostujoče moštvo pa je z enajstmetrovko do vnovičnega upanja popeljal Eugeniu Cociuc. A ta zadetek ni zmedel domače zasedbe, saj je le dobrih deset minut pozneje v polno z mojstrskim strelom od daleč za vodstvo s 3:1 meril Armandas Kučys, ki je v igro vstopil le tri minute prej. Kučys pa je nato v 85. minuti s svojim drugim zadetkom na tekmi po asistenci Bobičanca zabil še zadnji žebelj v krsto armenskega kluba.

Na delu tudi slovenski legionarji

V "play-offu" kvalifikacij za konferenčno ligo so v četrtek nastopili številni slovenski legionarji. Uspešno so kvalifikacije prestali Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič (vsi Panathinaikos), ki so se Lensu maščevali za poraz v Franciji (1:2), v drugo je grški klub zmagal z 2:0. Blaž Kramer je z Legio slavil tudi na drugi tekmi pri Driti na Kosovu. Po prvi zmagi z 2:0 je ekipa slovenskega nogometaša v drugo slavila z 1:0. Evropska sezona pa se je končala za Matijo Bobna, ki je s Clujem po zmagi na prvi tekmi proti Pafosu (1:0), na drugem srečanju klonil s kar 0:3.

V sredo je bil dejaven Mario Jurčević. S Partizanom je izgubil tudi povratno tekmo "play-offa" na gostovanju pri Gentu (0:1) in ostal brez Evrope.

Konferenčna liga, kvalifikacije, play-off (povratne tekme):

Sreda, 28. avgust:

Četrtek, 29. avgust: