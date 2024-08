Španski nogometni strateg Albert Riera je prejšnji mesec, ko se je vrnil na celjski stolček in nasledil Damirja Krznarja, napovedal krčenje igralskega kadra. V obdobju, ki rezultatsko ni naklonjeno slovenskim prvakom, saj kopičijo poraze in bi lahko ostali brez dolge evropske jeseni, je tako celjske vrste že zapustilo nekaj odmevnih posameznikov. Ker pa je bil promet dvosmeren, saj je v knežje mesto prišlo še nekaj novincev, je bilo pričakovati, da se bodo Celjani poslovili še od koga. Naslednji igralec, ki se je znašel na izhodnih vratih, naj bi tako postal Luka Menalo.

Celjski klub bo v četrtek odigral najpomembnejšo tekmo v tej sezoni. Skušal bo izkoristiti tretjo zaključno žogico za preboj v glavni del evropskega tekmovanja in podaljšati evropsko sezono vse do zime. Če bo na povratni tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo nadoknadil zaostanek s prve tekme v Erevanu proti armenskemu prvaku Pjuniku (0:1), bo Celje prvič v klubski zgodovini igralo v Evropi vse do konca koledarskega leta.

Albert Riera lahko v četrtek popeljel Celjane do zgodovinskega uspeha v Evropi. Foto: www.alesfevzer.com

To bi bil velik uspeh, ki bi močno popravil krvno sliko celjskega kluba, ki po zadnjih spodrsljajih, tako na prvenstvu kot tudi v Evropi, tava v težavah. Španski strateg Albert Riera verjame, da bi lahko njegovi varovanci kmalu ponotranjili njegove zahteve in ideje, Celje pa bi začelo znova pleniti pozornost tako z všečno igro kot tudi nizanjem zmag. To pa bo, kot kaže, Španec v prihodnosti počel brez Luke Menala. Po poročanju novinarja Val 202 Marka Cirmana se bo občasni reprezentant Bosne in Hercegovine, ki je v knežjem mestu nastopal kot posojen nogometaš zagrebškega Dinama, vrnil na Hrvaško hitreje, kot je načrtoval. Dogovor med Celjem in Dinamom ga je vezal na Slovenijo do konca koledarskega leta, tako pa bo Menalo zapustil knežje mesto že konec avgusta.

Luka Menalo, ki je pred leti nabiral izkušnje v 1. SNL tudi v dresu Olimpije, se očitno vrača v Zagreb. Foto: www.alesfevzer.com

Zanimivo je, da je Riera, odkar se je vrnil v Slovenijo, Celjane vodil na štirih tekmah. Eno je dobil, kar tri pa izgubil. Na tisti, na kateri je zmagal, je edini zadetek proti Shamrock Rovers (1:0) v mestu ob Savinji dosegel prav 28-letni krilni napadalec, rojen v Splitu, ki zastopa barve BiH.