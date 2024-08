Olimpija pred tekmo leta predstavila novinca

Ob prestopu je novopečeni član Zmajev s klubom podpisal triletno pogodbo. Govea je v pretekli sezoni v vlogi kapetana zastopal Beroe Stara Zagora iz Bolgarije. "Zelo sem navdušen nad prihodom v Olimpijo! Zame je to velik korak naprej v moji karieri. Pridružil sem se največji ekipi v državi, zato želim iz dneva v dan dajati vse od sebe za ta klub. Prepričan sem, da lahko storimo veliko dobrega. Imamo mlado ekipo, vendar z veliko kakovosti," je po podpisu pogodbe povedal Govea.

Pohvalil je, da se je pridružil ekipi, ki jo vodi izkušeni glavni trener Víctor Sanchez. "Ogledal sem si zadnji tekmi proti Rijeki ter Mariboru in bil z videnim zelo zadovoljen. Sicer sem prvič v Sloveniji, a takoj sem videl, da gre za zelo lepo državo. Mesto mi je zares všeč, kar pri takšnih življenjskih spremembah tudi veliko pomeni," pravi Govea.

V Madridu rojeni nogometaš je celotno mladinsko kariero oddelal pri madridskem Realu. Zanj je nastopal več kot 10 let, vse do selekcije do 21 let. Sledil je prestop v Swansea City. Tudi tam je z razvojem nadaljeval v mladi ekipi, redno se je priključeval treningom članskega moštva, za katerega trenutno nastopa njegov mlajši brat Aimar Govea.

V sezoni 2021/22 se je odpravil čez lužo v severnoameriško ligo MLS k Cincinnatiju, pravo priložnost za redno igranje pa je dočakal po vrnitvi v Evropo v Bolgariji. Za Beroe je v zadnjem letu dni vpisal 33 nastopov.

