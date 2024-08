Besni Riera po zgodovinski zmagi obračunal s sedmo silo

V Celju je bilo zadnji teden precej pestro. Španski nogometni strateg Albert Riera je prejšnji mesec, ko se je vrnil na celjski stolček in nasledil Damirja Krznarja, napovedal krčenje igralskega kadra. Tako je celjske vrste že zapustilo nekaj odmevnih posameznikov, medtem pa je Španec v klub pripeljal tudi nekaj novincev. Kljub razburkanemu obdobju pa je Celjanom v četrtek uspel zgodovinski met, saj so si priborili tako želeno vstopnico za evropsko jesen in bodo prvič zaigrali v glavnem delu konferenčne lige.

Pred odločilno tekmo s Pjunikom je Riera Celje vodil na štirih tekmah, kar tri je izgubil. Tudi prvo z nasprotnikom iz Erevana, a je Celjanom na povratni domači tekmi uspel preobrat, na koncu pa so se z zmago s 4:1 oziroma skupnim izidom 4:2 zavihteli v Evropo in uspelo jim je izkoristiti tretjo priložnost za zagotovitev evropske jeseni. Na drugi tekmi pa so Celjani sprva dobro unovčili hiter rdeči karton gostov in že v prvem polčasu nadomestili zaostanek iz Erevana. V drugem so si zagrenili življenje z rdečim kartonom Maria Kvesića, a tudi 11-metrovka gostov domačih ni spravila s tira, potem ko je z dvema goloma zablestel rezervist Armandas Kučys ter svoji ekipi zagotovil glavni del konferenčne lige.

Rezervist Armandas Kučys je z dvema zadetkoma Celju olajšal pot do evropske jeseni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Riera obračunal s sedmo silo

Kljub veliki zmagi pa je bilo na novinarski konferenci po tekmi v prostorih celjskega kluba vse prej kot prešerno vzdušje, saj je bil Riera tako kot vedno doslej zelo neposreden, ob tem pa je obračunal tudi z novinarji, ki so v četrtek pospremili zgodovinski evropski pohod slovenskih prvakov. "Čutil sem, da me ne spoštujete. Sem danes ista oseba, kot sem bil pred osmimi meseci? Sem danes boljši, kot sem bil včeraj? Danes zaradi tega uspeha nisem boljši trener, kot sem bil. Sem isti, kot sem bil včeraj in isti kot pred osmimi meseci. Nisem nič boljši, sem popolnoma enak, ne zmage ne porazi me ne spreminjajo. Nekaj sem osvojil, lahko bi rekli celo veliko, pa tudi veliko izgubil. Vse, kar si želim, je malo več spoštovanja. Ko sem odšel, sem za sabo pustil fantastično ekipo, fantastično vzdušje. Zato so me pripeljali. Iz enega samega razloga, da ekipa znova postane zmagovalna," besede Riere danes povzemajo slovenski mediji.

Ob tem se je obregnil tudi ob očitke, da je ob njegovem prihodu ekipa "razpadla", da jo je zapustilo preveč igralcev, tudi nosilnih. "Nehajte govoriti o nogometaših, ki jih ni. Tisti, ki jih ni tu, klubu niso dajali sto odstotkov. Če bo treba, bomo imeli le 15 igralcev, naša akademija je polna nogometašev, ki želijo dati vse za Celje. Klub me je drugič pripeljal, kar pomeni, da mi zaupajo in jim je povsem jasno, kaj bom naredil zanje. Nehajte dvomiti o tem. Moje zamisli so iste, kot so bile pred osmimi meseci," je še dodal Riera.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

O očitkih pa tudi zadovoljstvu

Zatem je šel še korak dlje in spregovoril tudi o tem, da naj bi nekateri nogometaši trdili, da po vrnitvi v Slovenijo ni več ista oseba, kot je bil ob prvem vodenju ekipe. "Kateri nogometaši so to govorili? Če ne boste povedali kateri, potem o tem sploh ne govorite. Verjamem, da igralci tega ne govorijo. Mislite na enega, dva igralca? Tistih, ki niso dajali vsega od sebe, ni več tu, vse je tako preprosto. Nehajte govoriti o nogometaših, ki jih ni, ker želite pisati le slabo o tem klubu, sam pa mu želim le najboljše. Zakaj sprejemam odločitve? Ker želim zmagati ali izgubiti? Seveda želim zmagovati, nehajte govoriti 'sranje'," je še enkrat poudaril Riera.

Španski strateg je bil sicer izjemno zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. "Bila je fantastična tekma. Fantje so pokazali izjemen duh in intenziteto, ki je na preteklih tekmah manjkala. A ne pozabite, da smo igrali veliko tekem, ekipa pa ni bila vedno ista. Igralci se morajo uigrati, poleg tega nam življenje grenijo poškodbe, igrišče ni idealno. To niso izgovori, to je resničnost. Ne morete oceniti celotne sezone po le 20 dneh, saj sploh nismo trenirali, samo igrali, nogometaši si zaslužijo več, so le prvaki," je še dodal Riera, ki je ob tem še napovedal, da bo ekipa prihodnjo sezono pripravljena tudi na ligo prvakov.

