Damjanu Gajserju bratski derbi, remi na debiju za Srebrniča

Drugoligaški klubi v času reprezentančnega premora ne počivajo. Odigrali so tekme petega kroga. V dvoboju pred krogom vodilnih v Sežani sta Tabor in Gorica igrala 0:0. Vrtnice so edine, ki v tej sezoni še niso doživele poraza. Na klopi Rudarja je debitiral trener Miran Srebrnič, Velenjčani so s kranjskim Triglavom igrali 2:2. V nedeljo so Beltinci trenerja Damjana Gajserja s 3:0 premagali Dravo Saše Gajserja.

Po štirih krogih vodilni ekipi 2. SNL, Gorica in Tabor Sežana, sta se v petem krogu pomerili na medsebojni tekmi v Sežani. Končala se je brez golov, tako da Gorica ostaja na prvem, Tabor pa na drugem mestu. Rudar Velenje tudi po petem krogu ostaja brez zmage, še tretji neodločen izid je zabeležil na domači tekmi proti kranjskemu Triglavu. Domači so z goloma Stiana Džumhurja in Seana Satchwella dvakrat vodili, toda Toni Vinogradac in Oliver Kregar sta obakrat izničila njihovo prednost.

V sodnikovem dodatku pa je tri točke osvojil Aluminij. Z 2:1 je doma premagal Krko. Goste je v vodstvo popeljal Nik Pirc, še v prvem polčasu je izenačil Jaka Domjan, isti igralec je v tretji minuti dodatka še odločil tekmo.

Nogometaši Dravinje so za zdaj največje presenečenje 2. SNL. Ekipa iz Slovenskih Konjic je s 4:1 premagala Tolmin in je na lestvici z desetimi točkami izenačena z drugouvrščenim Taborom iz Sežane. Konjičani so že v prvem polčasu dosegli tri gole. Povedli so s 3:0, tik pred odhodom na odmor so gosti znižali, domačo zmago pa je s svojim drugim golom na tekmi v 73. minuti potrdil Matic Kovač.

Damjan Gajser Foto: R. P. V preostalih dveh sobotnih tekmah kroga so Jadran Dekani z 2:1 ugnal Slovan, Brinje Grosuplje in Bistrica pa sta se razšla z izidom 1:1. Slovan je proti Dekanom vodil, toda domači so že do polčasa pripravili preobrat. Tega pa ni bilo v Grosupljem, domači so povedli, Bistričani izenačili, nato pa ni bilo več golov.

V nedeljo sta se pomerili ekipi Beltincev in Drave, ki ju vodita brata Gajser, Damjan in Saša. Veselil se je prvi, Beltinčani so zmagali s 3:0, dva gola je dal posojeni nogometaš Mure, Niko Kasalo, tretjega na tekmi pa Divine Ikenna. Na drugi nedeljski tekmi je Ilirija z 2:0 premagala Bilje.

Druga liga, 5. krog:

