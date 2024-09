Izmed slovenskih velikanov žreb najbolj zagodel Olimpiji

V slovenskem nogometnem pokalnem tekmovanju je v igri za naslov še 64 klubov. Še zadnjič bodo igrane tekme pod okriljem MNZ, tako da tudi v 1/32 finala ne manjka atraktivnih lokalnih spopadov. Pridružili so se tudi najboljši slovenski klubi, ki nastopajo oziroma so letos nastopili v Evropi. Bravo bo v sredo gostil Krko, Olimpija, Celje in Maribor pa bodo na delu prihodnji teden. Najtežje delo čaka zmaje, ki bodo gostovali pri Domžalah. Danes bosta znana dva udeleženca 1/16 finala.

V igri za pokalni naslov, ki ga zaradi padca v najnižjo ligo v tej sezoni ne more braniti Rogaška, vztraja še devet prvoligaških klubov. Primorje se je poslovilo v uvodnem krogu, ko je po izvajanju 11-metrovk izgubilo na gostovanju pri Gorici.

Danes bosta znana dva udeleženca 1/16 finala, veliko pestrejše pa bo v sredo, ko bodo na delu tudi štirje prvoligaški klubi. Bravo bo v Spodnji Šiški, kjer v tej sezoni na treh tekmah (ena v 1. SNL in dve v Evropi) še ni zmagal, gostil novomeško Krko. Koper čaka gostovanje v bližnjih Dekanih, Muro pri sosedih v Bogojini, Nafto pa pri Graničarju.

Bravo v tej sezoni, ko lahko zaradi višjih sil znova igra v Šiški, še ni zmagal na stadionu ŽAK. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Glavni trije favoriti za osvojitev pokalne lovorike, Olimpija, Celje in Maribor, bodo na delu prihodnji teden. Zmaje čaka gostovanje pri Domžalah, ki jim v 1. SNL ne gre najbolje, saj so prepričljivo na zadnjem mestu. V tej sezoni so osvojili le dve točki, eno pa prav proti Olimpiji (0:0), kar jim dviguje optimizem, da bi lahko ob upoštevanju slovesa pokala kot tekmovanja, v katerem ne manjka presenečenj, lahko izločili v tej sezoni nepremagljivo Sanchezovo četo. Dvoboj bi po prvotnem scenariju moral potekati 18. septembra na Kodeljevem, a je bil zaradi slabe travnate površine prestavljen v Domžale.

Celjani pod vodstvom Alberta Riere odhajajo v Slovenske Konjice k Dravinji, Mariborčane, z devetimi naslovi tudi rekorderje tekmovanja, pa čaka gostovanje pri nižjeligašu v Marjeti na Dravskem polju.

Celje in Maribor bosta v sredo odigrala še prestavljeno tekmo državnega prvenstva, prihodnjo sredo pa bosta dejavna v pokalu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Prihodnji torek se bosta v sosedskem "el clasicu", to je bila vrsto let drugoligaška poslastica, udarila tretjeligaš Roltek Dob in prvoligaš Kalcer Radomlje.