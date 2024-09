Po remiju lahko Tabor prehitijo tri ekipe

V drugi slovenski nogometni ligi se ta konec tedna igrajo tekme drugega kroga. Na petkovi sta Brinje-Grosuplje in Tabor igrala 2:2. Sežanci so s 14 točkami (štiri zmage, dva remija in en poraz) na prvem mestu, zabili so že 17 golov.

Tabor, ki po porazu v uvodnem krogu proti Dekanom ni več izgubil tekme, je bil na dobri poti do pete zmage. Po prvem polčasu je po zadetkih Nikolaja Zlateva in Dina Stančiča vodil z 2:0, domači pa so v nadaljevanju z goloma Josipa Marinića in Josipa Ivana Zorice v 81. minuti z bele točke prišli do delitve točk.

Tabor Sežano lahko konec tedna prehitijo Gorica, Aluminij in Jadran Dekani, ki imajo po šestih odigranih tekmah 12 točk. Kidričani in nogometaši iz Dekanov igrajo med sabo v soboto ob 16. uri, Goričane pa 15 minut pozneje čaka domača tekma s Krko.

Druga liga, 7. krog:

Petek, 20. september:



Sobota, 21. september:



Nedelja, 22. september:



Lestvica: