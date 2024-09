Riera po dramatični zmagi zbodel Mariborčane

Zaostala tekma 2. kroga je bila pomembna za obe ekipi. Mariborčani bi se z zmago na vrhu lestvice poravnali z vodilno Olimpijo, prvaki iz Celja pa so za stik z vrhom prav tako potrebovali zmago. Z veliko merico sreče so točke ostale doma, Maribor pa je doživel prvi poraz v prvenstvu in je ostal drugi na lestvici, tekmeci pa so peti.

Celjani so premoč kronali v 27. minuti, ko je Svit Sešlar lepo našel Armandasa Kučysa, ki je dobro utekel v prazen prostor, se sam znašel pred golom in matiral Juga. Svoj prvi gol za Maribor je nato v 58. minuti dosegel 22-letni Madžar György Komaromi, ki je s 17 metrov na desni strani praktično nenevarno poslal v sredino celjskega gola, žoga pa se je v blatu bolj zapeljala kot odskočila in prevarala izkušenega Rozmana, ki je bil brez dvoma glavni krivec za izenačenje. Tekmo je nato v 90. minuti z evrogolom odločil Sešlar, ki je Celjanom zagotovil tri točke.

Celjani so se veselili zmage z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

"Prvi polčas je bil za nas izredno težaven, igralno nismo bili na želeni ravni. Bili smo premalo agresivni v bloku, s premajhno željo po odvzemanju žoge in smo dovolili tekmecem, da so imeli čas za razmišljanje v fazi napada. Imelo smo premalo pritiska na odprte žoge in razumljivo so Celjani prišli do igre ter prednosti. Prvi polčas ni bil dober, drugi pa je pomenil pravo nasprotje. Bil je izredno dober, tudi po zaslugi menjav. Če pogledamo celotno dogajanje, smo bili celo bližji vodstvu kot Celje, a žal potem dobili osnovnošolski zadetek. Ne govorim o zadetku, ampak o načinu, kako se je zgodil. Žal nam ni uspelo uresničiti cilja," je za klubsko spletno stran vtise razočarano strnil strateg Mariborčanov Ante Šimundža.

"Odpraviti moramo napake. Noben poraz ni dobrodošel. Ne želimo izgubljati, vemo, kaj si želimo. Bi pa po prikazanem lahko tudi zmagali. Toda Celje je zadelo še drugič, mi nismo, čeprav smo imeli dobre priložnosti. Res nismo velikokrat zadeli okvirja vrat, a smo bili blizu in škoda, da nismo boljše izkoristili še katere izmed priložnosti, ki smo si jih pripravili. Zato je nogomet v tolikšni meri zanimiv, da lahko zmaga tudi ekipa, ki je bila pred tem daleč od uspeha. Točkovno smo vsi zelo blizu, ni še končana niti prva četrtina prvenstva in smo še daleč od odločitve," je še dodal Šimundža.

Ante Šimundža je opozoril na napake v igri svojih varovancev. Foto: Guliverimage

Riera o zelenici

Bolj neposreden je bil na drugi strani znova Albert Riera. "Ena ekipa je prišla gledat, kaj se dogaja na igrišču, druga pa je šla na zmago," je puščice proti Mariboru za kamere Sportkluba po srečanju uperil Riera. "Bila je dobra predstava, sploh v prvem delu smo imeli vse pod nadzorom. V drugem polčasu so nas tekmeci tesno pokrivali, prisiljeni smo bili v dolge podaje, kjer imamo še ogromno prostora za napredek. Najpomembnejše so tri točke, nimam pripomb," je še dodal Riera, ki pa je imel toliko več za povedati o igralni površini na stadionu Z'dežele.

"Najbolj se nam pozna, da moramo igrati na takšnem igrišču. To vsi vidijo in vsem je jasno, lahko bi zabili tri ali štiri gole, če bi bilo igrišče na pravi ravni. Podobno je bilo že proti Shamrocku, preprosto ne moremo igrati tako dobro, to bo treba urediti," je za Sportklub še dejal Riera.

