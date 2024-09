Na omrežju X je po derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom, ki ga je prva tudi ob odlični predstavi Timija Maxa Elšnika dobila s 4:0, zaokrožil posnetek triletnega navijača rdeče-belih Simona, ki je prepeval eno izmed navijaških pesmi Crvene zvezde. Med tistimi, ki so videli posnetek, je bil tudi slovenski nogometaš, ki je v komentar takoj zapisal, da bi si želel malega navijača in njegovega očeta, ki je posnetek tudi objavil, gostiti na naslednji tekmi.

Molim sve za RT,da što više ljudi vidi ovog mališana koji je juče napunio 3 godinе,zove se Simon i mislim da je zaslužio da ga @crvenazvezdafk ugosti,obezbedi sezonsku kartu za njega i tatu. Ako neko od Vas poznaje nekoga od fudbalera Zvezde,člana uprave. RT RT RT RT RT RT 📢 pic.twitter.com/1LNEhc25jh — 🚒 (@Ninin_tata) September 24, 2024

Elšnik je svojo obljubo nato tudi izpolnil in v petek na tekmi Crvene zvezde, ki je z 2:1 premagala Železničar Pančevo, v VIP-loži gostil malega navijača in njegovega očeta, s katerima se je po tekmi tudi srečal. Na tej tekmi sta sicer slovenska nogometaša zablestela, saj je Elšnik s podajo iz kota asistiral za prvenec Vanje Drkušića v dresu Zvezde in vodstvo z 1:0. Elšnik se je po osmi zmagi Crvene zvezde v sezoni tudi srečal s triletnim Simonom.

Drkušićev gol:

Pogađali su večeras Drkušić u 33. minutu i Luka Ilić u 70. minutu za novu pobedu i nova tri boda Crvene zvezde u Mozzart bet Superligi Srbije.



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/DE2HQ0Yauf — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 27, 2024

