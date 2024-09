Po sramotnem porazu trener Partizana odstopil

Navijači Partizana so po porazu proti Crveni zvezdi z 0:4 v devetem krogu prve srbske nogometne lige razdejali slačilnico svoje ekipe in poškodovali trenerja Aleksandra Stanojevića. "Nezadovoljni navijači so razbili steklo, zadelo me je, in to je to, ni bilo nič drugega kot to, nobenega konflikta," je dejal Stanojević, ki je poraz označil za sramoto. Po njegovih besedah je to bil njegov najhujši poraz v karieri. Ko je stopil pred novinarje, je nad obrvjo in čez nos imel obliž. "Opravičujem se vsem navijačem Partizana. Žal mi je, kako smo izgubili tekmo. To je sramota za vse nas. In največja sramota zame."

Crvena zvezda ima na vrhu lestvice 22 točk, Partizan je šele deveti z 11 točkami. Srbski Telegraf piše, da je trener Stanojević že podla odstotno izjavo. Pa se je na klop Partizana vrnil šele pred slabimi štirimi meseci in zamenjal Igorja Duljaja. Izpadli so tudi iz Evrope.

Do spremembe bo prišlo tudi na samem čelu kluba. Dve leti pred iztekom mandata se bo z mesta predsednika kluba umaknil Milorad Vučelić. Telegraf piše, da je kandidat za predsednik Rasim Ljajić, ki je dolgoletni član skupščine kluba iz Beograda.