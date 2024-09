Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je v ponedeljek odigral prvi večni derbi v Srbiji, pa že pomagal Crveni zvezdi do zgodovinskega uspeha! Rdeče-beli so prvič premagali Partizan na njegovem stadionu po sušnih osmih letih, na igrišču pa so bili tako učinkoviti, da so črno-belo mrežo zatresli kar štirikrat, zmagali s 4:0 in se tako podpisali pod najvišjo gostujočo zmago na prestižnem beograjskem derbiju vseh časov.

Crvena zvezda je 174. večni derbi dobila s 4:0 in pozabila na boleč poraz v ligi prvakov proti Benfici (1:2). Foto: Guliverimage

Nekdanji kapetan Olimpije si je za svoj nastop prislužil eno najvišjih ocen med nogometaši Crvene zvezde. Sodnik je po njegovem strelu v 19. minuti, takrat je Stefan Kovač zaustavil žogo z roko, pokazal na belo točko. V 38. minuti je Elšnik nevarno streljal, a poslal žogo čez vrata, v 55. minuti pa je po imenitnem prodoru med obrambo Partizana prispeval asistenco.

Crvena zvezda je na nekdanjem stadionu JNA vodila že s 4:0! Foto: Guliverimage

Elšnik je prvič občutil, kako je zaigrati na enem največjih derbijev v tem delu Evrope. Foto: Guliverimage Čeprav Crvena zvezda, ki jo je pred desetimi leti do naslova srbskega prvaka popeljal Slaviša Stojanović, za rdeče-bele pa sta nastopala Nejc Pečnik in Dejan Kelhar, že dolgo kraljuje na srbskem nogometnem odru in osvaja največje lovorike, ni največjega tekmeca v gosteh še nikoli tako pomendrala in osmešila. Hat-trick je proslavljal Senegalec Cherif Ndiaye.

Od 63. minute je za goste zaigral nekdanji član šampionske zasedbe Celja Egor Prutsev, poškodovani Vanja Drkušić pa je moral izpustiti prvi veliki derbi, odkar ga je Zenit posodil srbskemu prvaku.

Nekdanji branilec Olimpije Mario Jurčević, ki brani barve Partizana, je v 33. minuti zatresel prečko. Če bi takrat zadel, bi rezultat izenačil na 1:1.

Navijači Crvene zvezde so prišli na svoj račun. Foto: Guliverimage

Rdeče-bele čaka v začetku oktobra gostovanje v Milanu. Foto: Reuters

Trener Vladan Milojević se pripravlja na nove izzive v Evropi, v drugem krogu lige prvakov pa čaka zahtevno gostovanje pri milanskem Interju, kjer Crvena zvezda ne bo mogla računati na pomoč svojih navijačev.

Trener Partizana jo je skupil po napadu navijačev

Domači privrženci so stežka sprejeli sramoten poraz Partizana. Že od prej so bili nezadovoljni z delovanjem klubskega vodstva in slabimi rezultati, zgodovinska nemoč proti Crveni zvezdi pa je še okrepila slabo voljo. Nekateri navijači so bili tako razjarjeni in besni, da so želeli po tekmi fizično obračunati z igralci. Tako so se napotili proti slačilnici in začeli razbijati okna. Koščki stekla so takrat leteli na vse strani, pri tem pa poškodovali tudi glavo glavnega trenerja Partizana Aleksandra Stanojevića. Tako je incident opisal trener Partizana, ki iz neljubega dogodka ni hotel delati prevelike drame, čeprav v Srbiji mnogi napeljujejo, da je do poškodb na njegovem obrazu prišlo po bolj neposrednem stiku z nezadovoljnimi navijači.

Stanković je na novinarsko konferenco po srečanju je prišel z obliži na glavi. Srbski mediji poročajo tudi o tem, kako je med nogometaši Partizana prišlo do prepirov in fizičnega obračunavanja. Navijači Partizana so Stojanoviću skandirali, naj zapusti trenerski stolček. 50-letni strateg je pojasnjeval: "Skandirali so mi, da sem prodal klub. Komu sem ga prodal? Da bi ga jaz prodal? Nisem oseba, ki bi bežala odgovornosti, a da bi se prodal? Komu?," je odgovoril v solzah in zapustil prostor.