Nogometaši beograjske Crvene zvezde so si po skupni zmagi nad norveško ekipo Bodo/Glimt v sredo izborili nastop v skupinskem delu lige prvakov, navdušenja ob nastopu v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini pa ni skrival niti slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. "V Crveno zvezdo sem prišel, da igram v ligi prvakov, in moje velike otroške sanje so se izpolnile," je za televizijsko postajo Arena Sport po sredini večerni zmagi dejal 26-letni Elšnik.

"Mnogi so mi govorili o tekmah na polni Marakani, zdaj pa sem to tudi sam doživel. Občutki so prekrasni, kar dlake mi gredo pokonci od navdušenja. Zasluge za naše napredovanje gredo tudi našim privržencem. Med celotno tekmo so nam s svojim glasnim spodbujanjem dajali veter v hrbet in prestrašili naše tekmece, ki niso bili tako samozavestni kot na prvem dvoboju," je med drugim dejal Timi Max Elšnik, ki je odigral vso tekmo, medtem ko njegov klubski in reprezentančni soigralec Vanja Drkušić ni dobil priložnosti za dokazovanje.

Crvena zvezda je po porazu na prvi tekmi z 1:2 v sredo na Marakani zmagala z 2:0. Za rdeče-bele, sicer zmagovalce elitnega evropskega klubskega tekmovanja iz leta 1991, je v prvem polčasu z 11-metrovke zadel Brazilec Bruno Duarte (26.), v drugem delu pa je zmago v 59. minuti po podaji Elšnika s kota z glavo potrdil kapetan Uroš Spajić.

Foto: Reuters

Krepkih 18 milijonov evrov za preboj v skupinski del lige prvakov

Srbski mediji so zapisali, da je Crvena zvezda z uvrstitvijo v skupinski del lige prvakov zaslužila 18,62 milijona evra.

Žreb skupinskega dela bo danes ob 18. uri v Nyonu, poleg Elšnikove in Drkušićeve Crvene zvezde pa bo v najmočnejšem klubskem tekmovanju nastopilo še sedem Slovencev. Benjamin Šeško in Kevin Kampl igrata za nemški Leipzig, Jan Oblak za španski Atletico Madrid, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat in Arjan Malić za avstrijski Sturm iz Gradca, Kenan Bajrić pa za slovaški Slovan iz Bratislave.