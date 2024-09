Priznanje za Timija Maxa Elšnika

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, ki je v ponedeljek Crveni zvezdi izdatno pomagal do visoke zmage (4:0) na beograjskem derbiju, je prejel novo priznanje. Uvrstili so ga v enajsterico devetega kroga srbskega prvenstva.

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je v ponedeljek odigral prvi večni derbi v Srbiji in z izvrstno predstavo pomagal Crveni zvezdi do zgodovinskega uspeha ter najvišje gostujoče zmage na prestižnem beograjskem derbiju vseh časov. Partizan so premagali s kar 4:0.

Nekdanji kapetan Olimpije si je za nastop prislužil eno najvišjih ocen med nogometaši Crvene zvezde in se ob koncu kroga znašel v enajsterici devetega kroga srbskega prvenstva.

V to so uvrstili štiri nogometaše Crvene zvezde, pričakovano tudi Senegalca Cherifa Ndiaya, ki je na beograjskem derbiju dosegel hat-trick in postal igralec kroga.

Srbsko moštvo, ki mu zaradi poškodbe ni mogel pomagati še en slovenski reprezentant, branilec Vanja Drkušić, je s sedmimi zmagami in remijem na prvem mestu domačega prvenstva. Na tem bo znova na delu že v petek, ko bo gostilo Železničar Pančevo.