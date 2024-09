Huligani pred derbijem s Crveno zvezdo uničevali stadion Partizana

Pri Partizanu so zapisali, da je na stadion vdrla skupina organiziranih kriminalcev, ki je objestno uničevala zelenico. Storilci so razbijali predvsem steklenice za pivo in steklo raztresli po celotni igralni površini. Ob tem so zelenico nato še polili z naftnimi derivati in jo zažgali.

Gre za hibridni teren, ki so ga v Beogradu nazadnje urejali lani z obsežnimi državnimi sredstvi in finančno pomočjo Evropske nogometne zveze. V klubu od pristojnih služb zahtevajo, da se storilce čim prej identificira in kaznuje. Policiji so predali vse posnetke varnostnih kamer, pa tudi vse namige in spoznanja, kdo stoji za početjem. V klubu so z dejanjem očitno dobro seznanjeni, saj zahtevajo, da storilce policija pripre, sicer bodo javno objavili imena in priimke ljudi, ki vodijo to organizirano skupino.

"Policija ima čas do jutri, do 15. ure, sicer bomo podatke objavili. Gre za skupino nezadovoljnih kriminalcev, ki se skrivajo za imeni določenih navijaških skupin. Gre za iste ljudi, ki so se v preteklosti hvalil z uničenjem glavne tribune. Odgovorne smo opozarjali, da se ne bodo zadovoljili z že storjenimi dejanji," so zapisali pri klubu s Humske ulice.

Pri Partizanu zagotavljajo, da bodo naredili vse, da bo tekmo v ponedeljek možno odigrati. Opozarjajo pa tudi, da je materialna škoda na stadionu ogromna, močno pa zamajan tudi ugled kluba v nogometnem svetu. Derbi bo imel tudi slovenski priokus, saj za Partizan igra Mario Jurčević, za Crveno zvezdo pa Timi Max Elšnik ter Vanja Drkušić.