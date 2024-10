Vzroka smrti nogometaša Georgea Baldocka, ki si je pri Panathinaikosu garderobo delil z Andražem Šporarjem, Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem, še niso ugotovili. Prve informacije kažejo, da so ga nezavestnega našli v bazenu. Policija za zdaj ni odkrila sumov, da bi bila njegova smrt posledica kaznivega dejanja. Vzrok smrti bodo lahko potrdili šele po opravljeni obdukciji.

Baldocka je več ur skušala priklicati žena, ki je v Angliji z otrokom, a se na njene klice ni odzval. Povezala se je z lastnikom hiše, v kateri je živel Baldock, on je bil tisti, ki je v bazenu našel negibno telo 31-letnega igralca, poročanje grški medijev povzemajo britanski novičarski portali.

Policija je poskušala Baldocka oživiti na kraju dogodka, vendar neuspešno, enota nujne medicinske pomoči je potrdila njegovo smrt, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na policijskega uradnika.

"Lahko potrdimo, da je George umrl," je smrt nogometaša potrdila njegova družina. "Kot družina smo v šoku zaradi te strašne izgube."

"Šokirani smo. Šokirani smo zaradi izgube našega Georgea," so sporočili iz Panathinaikosa, kjer so za danes in v petek odpovedali trening. "Celotna skupnost Panathinaikosa obžaluje njegovo prezgodnjo smrt. Ob strani stojimo njegovi družini in vsem ljubljenim Georgea Baldocka."

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Panathinaikos and Greece defender George Baldock.



Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/78zJwDjBIP — UEFA (@UEFA) October 10, 2024

Grški nogometaši želijo igrati z žalnimi trakovi

V stanju šoka je tudi grška nogometna javnost. Novica o Baldockovi nenadni smrti je državo pahnila v žalovanje. Člani grške reprezentance, ki so trenutno v Londonu, saj jih v četrtek zvečer čaka dvoboj z Anglijo, težko verjamejo tragični novici. Baldock je za Grčijo nazadnje nastopil marca 2024 proti Gruziji. Grška reprezentanca je na Evropsko nogometno zvezo Uefo naslovila uradno prošnjo, da lahko proti Angliji reprezentanti nosijo črne trakove in da pred tekmo spomin na umrlega počastijo z minuto molka.

V njegovem klubu Panathinaikos so se odločili, da bodo upokojili številko 32, ki jo je nosil v klubu.

Na tragično novico se je odzval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je družini pokojnega nogometaša, grškemu nogometu in nogometni skupnosti izrekel sožalje.

UEFA president Aleksander Ceferin to ECA General Assembly re George Baldock: "Last night George Baldock died, a young player for the Greek national team and Panathinaikos. If a young person dies it is a sad day. Have to remind ourselves what is important in life. One day you are… — Simon Stone (@sistoney67) October 10, 2024

