Leizpig že našel menjavo za Šeška?

Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško se v zadnjih letih omenja v številnih govoricah. Zanj naj bi se zanimalo kar nekaj evropskih velikanov. Poleti je podaljšal pogodbo z RB Leipzig do leta 2029, a bi lahko rdeče bike zapustil že bistveno prej. Morda že v bližajočem se zimskem prestopnem roku. Švicarski Sky Sport sporoča, da bi lahko mladega Slovenca v tem primeru v napadu Leipziga nadomestil francoski reprezentant Randal Kolo Muani. Ta že ima pozitivne izkušnje z nemško bundesligo, v tej sezoni pa ne more biti zadovoljen z minutažo pri PSG.

Za dobrim konjem se ponavadi dviga veliko prahu. Podobno je tudi v nogometu. Skoraj ne mine dan, zlasti v obdobju, ko se bližajo prestopni roki, da se ne bi v eni izmed zgodb znašel Benjamin Šeško. Pri 21 letih spada med najboljše mlade napadalce v Evropi. Njegova tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 50 milijonov evrov, je najdražji slovenski reprezentant, zanj pa se je v zadnjih letih zanimalo kar nekaj znanih in bogatih klubov, zlasti tistih iz Anglije, Italije in Nemčije.

V zadnjih letih se je Benjamin Šeško znašel v središču številnih razprav in govoric o morebitnih selitvah k evropskim velikanom. Foto: Guliverimage

V najnovejši govorici, ki jo je sprožil novinar švicarskega Sky Sporta Sacha Tavolieri, se omenjata tako Šeško kot tudi štiri leta starejši Francoz Randal Kolo Muani. Slovenec ima z rdečimi biki sklenjeno pogodbo do leta 2029, v kateri naj ne bi bilo odhodne klavzule, ampak le "gentlemanski" dogovor o tem, da bi Leipzigu ob njegovemu odhodu pripadlo med 70 in 75 milijonov evrov.

To bi bil torej z naskokom največji prestop v zgodovini slovenskega nogometa. In če bi Šeško, za katerega se zanima kar nekaj največjih angleških klubov, znašel pa naj bi se tudi na seznamu želja vodilnega nemškega prvoligaša Bayerna, zapustil Saško že to zimo, bi lahko vodstvo Leipziga nastalo luknjo v napadu zakrpalo s prihodom zelo znanega novinca.

Kolo Muani iz Pariza nazaj v Nemčijo?

Omenja se namreč možnost, da bi iz Pariza prišel francoski napadalec Randal Kolo Muani. Galski petelin, standardni reprezentant in mož, ki bi lahko v izdihljajih podaljška finala SP 2022 spremenil tok zgodovine, če bi izkoristil izjemno priložnost, ob kateri se je pri rezultatu 3:3 izkazal argentinski vratar Emiliano Martinez, ni srečen v Parizu.

Randal Kolo Muani je na zadnjih petih srečanjih za reprezentanco Francije dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters

PSG ga je lani pripeljal iz Frankfurta, kjer je bil v dresu Eintrachta v sezoni 2022/23 najboljši strelec bundeslige, zanj pa plačal kar 95 milijonov evrov. Pri serijskem francoskem prvaku nima najboljše statistike. Odigral je 52 tekem, prispeval pa le 11 zadetkov in šest asistenc, kar je manj od pričakovanj. V tej sezoni je za PSG odigral vso tekmo od prve do zadnje minute le enkrat, na zadnjih štirih tekmah pa je kar trikrat obsedel na klopi, tako da bi lahko v kratkem zamenjal klubsko okolje.

Šeško na vrhu strelcev lige narodov

Ker ima ogromno letno plačo, pri PSG zasluži deset milijonov evrov, bi bil to lahko za številne snubce (pre)velik finančni zalogaj. Lahko pa bi se iz Pariza sprva preselil drugam kot posojen nogometaš PSG z možnostjo odkupa, kar bi Leipzigu, ki je s Parižani v preteklosti že večkrat sodeloval, zelo ustrezalo.

Benjamin Šeško se pripravlja na Gorenjskem:

Šeško se v teh dneh na Gorenjskem pripravlja na nadaljevanje lige narodov, kjer s Slovenijo naskakuje prvo mesto v skupini B3 in napredovanje v elitno skupino tekmovanja, v četrtek pa se bo v razprodanih Stožicah pomeril z Norveško, Kolo Muani pa se s francosko izbrano vrsto pripravlja na dvoboj lige narodov z Izraelom.

Za razliko od kluba gre Randalu bistveno bolje v državnem dresu, kjer je na zadnjih petih tekmah zadel v polno kar štirikrat. Z zelo dobro strelsko formo pa se lahko v reprezentanci pohvali tudi Šeško. V ligi narodov je za Slovenijo zadel v polno štirikrat in si deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev tekmovanja.