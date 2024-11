Strastni navijači St. Paulija Bayerna nimajo v lepem spominu

Klubi v prvi nemški ligi igrajo precej toplo – hladno. Samo vodilni Bayern München je dobil zadnje tri tekme. To soboto se bo v 10. krogu pomeril s St. Paulijem, ki ima na 15. mestu 15 točk manj. Drugouvrščeni RB Leipzig je prejšnji konec tedna izgubil z Borussio iz Dortmunda, potem ko je pred tem dobil štiri zaporedne ligaške tekme. To soboto Benjamina Šeška in soigralce čaka še druga Borussia, iz Mönchengladbacha.

Bayern München v soboto ob 15.30 gostuje v Hamburgu pri St. Pauliju, pri klubu s 114-letno tradicijo in zelo strastnimi navijači. Je pa res, da tudi ti počasi obupavajo. Trikrat zapored, ko so se prebili v prvo bundesligo, so takoj znova izpadli. In trenutno ne kaže nič bolje. Sezona je sicer še dolga. So na 15. mestu z osmimi točkami, prav toliko jih ima 16. Hoffenheim, ki so ga sicer premagali na prejšnji tekmi. To je bila njihova šele druga zmaga na dosedanjih devetih tekmah. Medtem jim ima vodilni Bayern sedem in 23 točk. Spomini navijačev St. Paulija na gostovanje Bayerna niso najlepši. Maja 2011 jih je bavarski ponos nadigral z 8:1. St. Pauli je Bayern nazadnje premagal leta 2002, doma z 2:1.

Tri ure pozneje se začne tekma RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach. Benjamin Šeško, Kevin Kampl in soigralci potrebujejo zmago tudi za nekaj miru v slačilnici in prepotrebne samozavesti. V ligi prvakov so namreč sredi tedna izgubili še četrto tekmo, v prejšnjem krogu domače lige pa utrpeli prvi poraz, ko je bila Borussia Dortmund boljša z 2:0.

