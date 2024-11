Šeškov tretji gol sezone, a prvi poraz Leipziga

Benjamin Šeško je na sobotni večerni tekmi devetega kroga nemške bundeslige zadel za Leipzig, a je njegov klub na gostovanju pri Borussi Dortmund izgubil z 1:2 in tako doživel prvi poraz v sezoni. Šeško je dosegel tretji gol v sezoni in tako končal strelski post, ki je v nemški ligi trajal vse od tekme z Augsburgom konec septembra.

V 27. minuti je slovenski zvezdnik poskrbel za vodstvo Leipziga, ki pa ni trajalo dolgo. V 30. je namreč za Porurce izenačil Maximilian Beier, za domače pa je nato za preobrat in nadaljevanje niza neporaženosti (pet tekem, pet zmag) na domačem stadionu zadel še Serhou Guirassy (65.). Za Leipzig pa je današnji poraz prvi v sezoni in prvi v bundesligi po 19 dvobojih, kar pomeni, da je edina še neporažena ekipa v ligi v sezoni 2024/25 zdaj Bayern.

Bayer derbija kroga ni dobil. Foto: Reuters Aktualni nemški prvaki, nogometaši Bayerja iz Leverkusna, na prvi tekmi devetega kroga nemškega prvenstva na derbiju proti lani drugouvrščenemu Stuttgartu niso uspeli strti tekmeca. Tekma se je končala brez golov. Bayer je bil sicer boljši tekmec, toda tokrat ga je zapustila sreča. Dvakrat je zadel okvir vrat, zapravil pa še nekaj priložnosti.

Bayern München je medtem dosegel rutinsko zmago, sedmo v sezoni. Čeprav je Union pri vrhu lestvice, pred tem krogom je bil četrti, ni bil dorasel tekmec Bavarcem. Za Bayern je Harry Kane dosegel dva gola, pa še podal za tretjega Kingsleyju Comanu. Kane je zdaj pri 11 golih v sezoni, kar je za dva gola boljši strelski dosežek, kot ga ima celotna ekipa Uniona.

Harry Kane je dal dva gola. Foto: Reuters Eintracht Frankfurt je odpihnil zadnjeuvrščeni Bochum, na koncu je bil izid 7:2. Že po 32 minutah je bilo 4:0, Bochum je potem znižal na 2:4, a so domači v osmih minutah drugega dela zabili še tri gole. Z zmago je Eintracht skočil na tretje mesto lestvice. Sploh prve zmage v elitni konkurenci pa so se razveselil nogometaši Holsteina Kiela. Novinci v bundesligi so premagali Heidenheim, edini gol je dosegel Patrick Erras. Kiel je še vedno predzadnji na lestvici, a ima zdaj pet točk.

Nemško prvenstvo, 9. krog:

Petek, 1. november:

Sobota, 2. november:

Nedelja, 3. november:

Lestvica: