Benjamin Šeško je nanj že pozabil

Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško je v teh dneh v Avstriji deležen posebne pozornosti. Pri severnih sosedih je pustil velik pečat in Salzburgu pomagal do številnih lovorik, usoda pa je hotela, da lahko v nedeljo v dresu Slovenije Avstriji pokvari zabavo na razprodanem stadionu Ernst Happel pred 46 tisoč navijači. Je Kekova četa tega zmožna? "Poraz z Norveško je že pozabljen. Naša ekipa zmore," je na Dunaju izpostavil 21-letni Posavec. Verjame, da bo izbrana vrsta pokazala bistveno več kot v četrtek proti vikingom (1:4).

Pred slovensko nogometno reprezentanco, ki je v soboto po zelo kratkem poletu pripotovala na Dunaj, je velikanski izziv. V nedeljo bo gostovala pri trenutno zelo vroči in razigrani Avstriji, ki zmaguje kot po tekočem traku in navdušuje z všečno igro. Za skok na drugo mesto, s tem pa tudi uresničitev osnovnega cilja, obstanka v ligi B, potrebuje nujno zmago. Vsi drugi razpleti bi poskrbeli, da bi Slovenija še naprej ostala na tretjem mestu. Tako bo morala Kekova četa vstopiti v dvoboj s prepričanjem, da doseže zadetek več od tekmeca.

Šeško: Ekipa zmore

In kdo bi bil pri tem večje slovensko orožje za Avstrijo kot Benjamin Šeško, ki jih pozna odlično in je to jesen že zatresel njihovo mrežo na dvoboju v Ljubljani? "Avstrija je zelo kakovostna ekipa. Vse od vratarja do napadalca! Celotna ekipa je vrhunsko usklajena. Zato se zavedamo, da nas čaka težka tekma. Bo pa pomembno, kako bomo reagirali in kaj bomo pokazali," dragulj slovenskega nogometa zelo spoštuje Avstrijo, vodilno reprezentanco skupine B3, in dodaja, da bo zelo pomemben odziv na četrtkov neuspeh, ko je Slovenija v razprodanih Stožicah izgubila proti Norveški kar z 1:4.

Ko je Slovenija pred dvema mesecema doma remizirala z Avstrijo, je zadetek za gostitelje dosegel prav Benjamin Šeško. Foto: Reuters

"Nogomet se igra za zmage. Seveda so prisotni vzponi in padci. Smo pač izgubili tekmo, a se je treba osredotočiti na jutrišnjo tekmo. Tisti poraz je pozabljen. Ekipa zmore. Lahko pokažemo igro Slovenije, ki smo jo kazali pred kratkim. Ta poraz z Norveško me konec koncev niti ni tako pretresel," je pri sebi že pozabil na četrtkov poraz. Na tej tekmi je bil zadovoljen le z igro v prvem polčasu. "Takrat je bilo videti dobro, nato pa smo padli. Bomo videli jutri, kako bo stala ekipa. Ekipa ve, kaj se je zgodilo. Ve, da smo videti dobro in dobro stojimo, tako da to ne bi smela biti težava," je optimist.

Stadion je razprodan, prihaja 600 Slovencev

V četrtek so bile razprodane Stožice, v nedeljo pa bo pokal po šivih stadion Ernst Happel. Dunajski objekt, ki je pred 16 leti gostil finale evropskega prvenstva in še kopico imenitnih tekem, bo poln do zadnjega kotička. Zbralo se bo 46 tisoč gledalcev, tekma je razprodana, tako da v nedeljo ne bo mogoče kupiti vstopnice.

Avstrijskih navijačev ni manjkalo že v začetku septembra v Ljubljani, v nedeljo pa jih bo na dunajskem stadionu Ernst Happel kar 46 tisoč! Foto: www.alesfevzer.com

Na stadionu bo tudi 600 slovenskih privržencev, ki pa bodo morali biti še kako glasni, da se bo njihov glas slišal do zelenice, kjer bodo skušali Avstrijci izkoristiti prednost domačega igrišča in s pomočjo glasnega občinstva z zmago osvojiti prvo mesto, s tem pa tudi poskrbeti, da se Avstrija ekspresno vrača med elito lige narodov, v ligo A.

"Zanimivo bo spet igrati v Avstriji, občutiti vzdušje in vse navijače. To je fino. Upam, da bom lahko čim bolj užival na igrišču," je dejal Šeško, ki je moral v četrtek čestitati klubskemu soigralcu Antoniu Nusi za zmago, pa tudi dva njegova zadetka. Je morebiti mladi Norvežan po dvoboju zaprosil Šeška, da bi Slovenija v nedeljo pokvarila načrte Avstriji in s tem Skandinavcem, ki bodo doma gostili zadnjeuvrščeni Kazahstan, na široko odprla vrata do prvega mesta?

Benjamin Šeško se bo v nedeljo pomeril proti klubskemu soigralcu Christophu Baumgartnerju. Foto: www.alesfevzer.com

"Ne, po tekmi sva se malce pogovorila, a se nisva pogovarjala nič v zvezi z nogometom," je pojasnil mladi napadalec Leipziga, ki ga v nedeljo čaka obračun še z dvema rdečima bikoma. To sta Christoph Baumgartner in Nicolas Seiwald. Bo proti njima po dvoboju bolj prešerne volje, kot je bil v četrtek, ko je v Stožicah doživel prvi domači poraz po poltretjem letu?

Slovenija lahko pokvari zabavo Avstriji

Na Dunaju sta se v soboto na novinarski konferenci predstavila selektor Slovenije Matjaž Kek in prvi napadalec Benjamin Šeško. Foto: R. P. V ligi narodov marljivo zabija. Za zdaj je že pri petih zadetkih. Toliko jih je zbral tudi legendarni Cristiano Ronaldo, ki pa ga v ponedeljek ne bo na zadnjem dvoboju lige narodov v Splitu, tako da lahko napadalec Leipziga skoči sam na prvo mesto.

"Bolj kot to me zanima ekipa. Zgolj posameznik ne more dobiti tekme," ga najbolj zanima uspeh reprezentance. Če bi Slovenija v nedeljo premagala Avstrijo, Norveška pa ne bi izgubila proti Kazahstanu, bi Kekova četa skočila na drugo mesto in se spomladi v dodatnih kvalifikacijah za preboj v ligo A pomerila z eno izmed štirih tretjeuvrščenih reprezentanc iz elitne lige.

Če pa bi Slovenija ostala na tretjem mestu, jo spomladi čaka play-off za obstanek v ligi B proti eni izmed štirih drugouvrščenih ekip iz lige C. Tako ima dvoboj velik vložek za obe reprezentanci.

V četrtek je Erlingu Haalandu in druščini čestital za visoko zmago v Ljubljani. Foto: Aleš Fevžer

"Pričakujem težko tekmo, saj se Avstrija bori za nekaj več," se zaveda kakovosti tekmeca, a tudi poudarja, da bi lahko Slovenija pokazala bistveno več kot v četrtek. In če bi ji bili naklonjeni še nogometni bogovi, ki so v tej sezoni, zlasti v ligi prvakov, Šeškov Leipzig puščali na cedilu, bi bila lahko srca slovenskih navijačev po nedeljskem spektaklu na Dunaju veliko boljše volje, kot so bila po četrtkovem debaklu z vikingi.

Dvoboj na Dunaju se bo v nedeljo začel ob 18. uri.