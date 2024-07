Torkov večer na evropskem prvenstvu je postregel s hudim bojem Turčije in Avstrije za zadnjo četrtfinalno vstopnico, ki so si jo na koncu s tesno zmago (2:1) izborili Turki. Ti slavijo vratarja Merta Günoka, ki je globoko v sodnikovem dodatku poskrbel za vrhunsko obrambo, ki je obnorela nogometni svet in spomnila na obrambo Gordona Banksa iz leta 1970.

Navijači v Leipzigu so bili v torek pozno zvečer priča čudežni obrambi Merta Günoka, s katero je Avstrijcem preprečil izenačenje in podaljške, Turkom pa zagotovil prvo četrtfinalno vstopnico po letu 2008, ko so na koncu zasedli tretje mesto.

Avstrijci so ob zaostanku z 1:2 pritiskali vse do konca tekme in si v enem zadnjih napadov priigrali izjemno priložnost, da bi ostali "med živimi", a jim je načrte prekrižal član Bešiktaša. Ta je ob strelu Christopha Baumgartnerja iz neposredne bližine z glavo po izjemni paradi z desnico odbil žogo v kot.

Obramba Merta Günoka:

Replika Gordona Banksa

35-letnikova obramba je takoj zaokrožila po spletu, ljubitelji nogometa pa so kaj hitro našli vzporednico z obrambo Gordona Banksa na svetovnem prvenstvu leta 1970, ko je na podoben način ustavil poskus Peleja. Ta je pozneje Angleževo obrambo označil kot najboljšo, kar jo je doživel v karieri.

Tudi edini avstrijski strelec na torkovi tekmi Michael Gregoritsch je po porazu dejal, "da je to ena najboljših obramb, kar sem jih kdaj videl v živo na igrišču. Vse pohvale turškemu vratarju, saj je šlo za strel, ki ga je bilo izjemno težko ustaviti. Neverjetno, res".

Obramba Günoka in Banksa:

Mert Günok 🇹🇷 in 2024.



Gordon Banks 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 in 1970.



Same energy. pic.twitter.com/vnB5SyvSt1 — Paul Spacey ⚽️ (@PaulJSpacey) July 2, 2024

"Morda ena najboljših obramb, kar sem jih videl"

Turčija danes slavi Günoka, ki je poskrbel za eno najboljših obramb na evropskih prvenstvih v tako ključnem trenutku. Izkazal se je že pred zadnjo obrambo, na koncu jih je zbral pet.

35-letnik bo z rojaki v četrtfinalu igral proti Nizozemcem. Foto: Guliverimage

"Mert je opravil odlično delo. Po koncu tekme smo se pogovarjali in kar nisem mogel verjeti svojim očem. Morda je to ena najboljših obramb, kar sem jih videl na lastne oči," so pri BBC povzeli besede Meriha Demirala, ki je k zmagi prispeval oba gola.

Nekoliko manj vzhičen je bil ob vprašanjih o tem, kam spada Günokova obramba med obrambami vseh časov, Italijan na klopi Turčije Vincenzo Montella: "Ne vem, ker je bilo toliko spektakularnih obramb. Sem pa vesel zanj, vesel za ekipo, vesel za državo in vesel za vse, kar smo ustvarili tukaj. Čestitke seveda tudi Mertu. Njegova naloga je, da brani, zelo smo veseli, da mu je v zadnji minuti uspelo ubraniti strel, po čemer smo zmagali."

Za polfinale proti Nizozemcem

Turki se bodo za polfinale borili v soboto, ko jim bo v Berlinu nasproti stala Nizozemska, ki je v torek s 3:0 izločila Romunijo.