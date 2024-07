Marco Rossi ostaja selektor Madžarske

To je potrdil tudi njen predsednik Sandor Csanyi, ki se je z Rossijem že srečal. Italijan ima sicer z Madžari veljavno pogodbo še do konca prihodnjega leta.

"Občutki ob izpadu seveda niso dobri, a zgodilo se ni popolnoma nič dramatičnega," je v izjavi za medije povedal Rossi, ki ni dvomil o nadaljevanju selektorskega dela na klopi Madžarov, na kateri sedi že od leta 2018.

Italijanski strokovnjak bo tako lahko zdaj v miru analiziral igro svojih varovancev na evropskem prvenstvu v Nemčiji in začel priprave na ligo narodov, v kateri se bodo Madžari na prvi tekmi 7. septembra ponovno srečali z Nemci.

Madžarska je na Euru v igrala v skupini A, kjer so bili od nje z 2:0 in 3:1 boljši domačini EP in Švicarji, medtem ko je z 1:0 ugnala Škote, kar pa na koncu ni bilo dovolj za napredovanje v osmino finala.